Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в приграничье. Загорелись три резервуара

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. В результате атаки загорелись три резервуара с топливом. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
В ликвидации возгорания участвовали 82 спасателя и 32 единицы техники. К утру удалось потушить только один резервуар.
Видеозаписью с места происшествия поделились местные Telegram-каналы.
Также за ночь над Курской областью сбили два беспилотника. Их обломки упали на один частный дом. Ещё один коптер сбросил взрывное устройство на другой жилой дом: пострадала местная жительница. Её госпитализировали.
Отметим, что в ночь на 28 июля в Белгородской области тоже было неспокойно: система ПВО уничтожила пять беспилотников. Куда именно упали обломки и есть ли последствия, неизвестно.