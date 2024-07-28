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Пожарные расчёты на нефтебазе

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в приграничье. Загорелись три резервуара

28 июля 2024, 07:10
Фото: личная страница Алексея Смирнова
Пожарные расчёты на нефтебазе

Ночью ВСУ атаковали нефтебазу в Курской области

Пожар случился на трёх резервуарах с топливом. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал. Подробности сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Сюжет
СВО

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. В результате атаки загорелись три резервуара с топливом. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В ликвидации возгорания участвовали 82 спасателя и 32 единицы техники. К утру удалось потушить только один резервуар.

Видеозаписью с места происшествия поделились местные Telegram-каналы.

Пожар на нефтебазе в Курской области
Видео: Telegram-канал «Курский Бомондъ»

Также за ночь над Курской областью сбили два беспилотника. Их обломки упали на один частный дом. Ещё один коптер сбросил взрывное устройство на другой жилой дом: пострадала местная жительница. Её госпитализировали.

Отметим, что в ночь на 28 июля в Белгородской области тоже было неспокойно: система ПВО уничтожила пять беспилотников. Куда именно упали обломки и есть ли последствия, неизвестно.

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