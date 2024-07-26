Ко Дню города? Для украшения Белгорода закупят 598 флагов на сумму более 2 млн рублей

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
24 июля на сайте госзакупок появился контракт, инициатором которого выступило управление «Белгорблагоустройство». Суть запроса — поставка «изделий для праздников и карнавалов» и их установка. Это 598 уличных флагов. Начальная цена закупки составила 2 млн 272 тыс 400 рублей.
В тот же день заказ перешёл в список тех, исполнителя для которых уже определили. Согласно документам, была подана всего одна заявка с предложением той же стоимости. Срок исполнения — пять дней с даты заключения контракта. Однако, кто стал исполнителем, на сайте и в документах не указано.
Вероятно, флаги потребовались для украшения областного центра ко Дню города и 81-й годовщины освобождения от Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Мэрия уже огласила распоряжение о начале подготовки и планах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Так, при отсутствии угрозы в период с 1 августа по 5 августа пройдут праздники микрорайонов. 2 августа, как и всегда, пройдёт вручение свидетельств о занесении на Доску Почёта «Мы славим Белгород трудом». 5 августа — торжественная часть программы, вручение дипломов почётным гражданам Белгорода и организация «Волны памяти» на Соборной площади.
Также в начале июля белгородцы пожаловались на то, что в городе всё ещё висят флаги, которые развесили ещё ко Дню Победы. Однако проблема не в том, что они до сих пор «украшают» Белгород, а в том, что флаги уже потрепались из-за ветра, потеряли свой цвет на солнце и загрязнились. Как ответила администрация, их оставили в целях экономии. И пообещала, что к 12 июля украшения заменят.