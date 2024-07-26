Ко Дню города? Для украшения Белгорода закупят 598 флагов на сумму более 2 млн рублей

Также в начале июля белгородцы пожаловались на то, что в городе всё ещё висят флаги, которые развесили ещё ко Дню Победы. Однако проблема не в том, что они до сих пор «украшают» Белгород, а в том, что флаги уже потрепались из-за ветра, потеряли свой цвет на солнце и загрязнились. Как ответила администрация, их оставили в целях экономии. И пообещала, что к 12 июля украшения заменят.