Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В Валуйках День города пройдёт в «суженном формате»

В Валуйках День города пройдёт в «суженном формате»

1 сентября 2023, 16:48
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава округа Алексей Дыбов. Какие мероприятия останутся и смогут ли вообще валуйчане развлечься в этот день, чиновник не уточнил.

В Валуйках скоро должны отмечать День города. В связи с этим одна из местных жителей поинтересовалась у главы округа, когда пройдёт праздник и будут ли мероприятия в обычном режиме «с учётом вечерней концертной программы и салюта»?

Алексей Дыбов ответил отрицательно — День города будет, но не в полном объёме:

«Празднование нашего любимого Дня города, как обычно, состоится во вторую субботу сентября. В связи с жёлтым уровнем террористической опасности он будет проведён в ограниченном режиме. Мы не можем проводить мероприятия в полном объёме — всё пройдёт в суженном формате».

В 2023 году вторая суббота месяца приходится на 9 сентября — именно в этот день в Валуйках отметят праздник, посвящённый городу. Обычно в этот день план мероприятий включает в себя концерты, фестивали, конкурсы, ярмарки, организованный салют и многое другое.

Что именно понимается под «суженным форматом» глава округа Алексей Дыбов так и не объяснил, но салюта, вероятно, точно ждать не стоит — его не было в этом году даже в Белгороде. Афиши с праздничными мероприятиями пока тоже не появились.

Шашлык, кино и концерты: чем развлекали горожан в День города Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
День города без пиротехники пройдёт не только в Белгороде«Не можем обойти стороной знаковое событие»: День города в Старом Осколе состоится
#Город#Общество#Валуйки#День города#Салют#Алексей дыбов#Ася Дугнист#Жёлтый уровень#СВО
Подпишитесь
Вячеслава Гладкова переводят в Калужскую область?
Сегодня, 16:29
Уже не на Харгоре: колесо обозрения в Белгороде снова поменяло место
Сегодня, 08:24
Белгородцы пожаловались на нехватку мешков для укрепления границы
Сегодня, 17:23
Иностранцы в Белгородской области, в основном, воруют: о преступности мигрантов
Сегодня, 08:48
Линейки на дистанте и шествие студентов: в Белгородской области отметили 1 сентября
Сегодня, 15:30