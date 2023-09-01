В Валуйках День города пройдёт в «суженном формате»

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В Валуйках скоро должны отмечать День города. В связи с этим одна из местных жителей поинтересовалась у главы округа, когда пройдёт праздник и будут ли мероприятия в обычном режиме «с учётом вечерней концертной программы и салюта»?
Алексей Дыбов ответил отрицательно — День города будет, но не в полном объёме:
«Празднование нашего любимого Дня города, как обычно, состоится во вторую субботу сентября. В связи с жёлтым уровнем террористической опасности он будет проведён в ограниченном режиме. Мы не можем проводить мероприятия в полном объёме — всё пройдёт в суженном формате».
В 2023 году вторая суббота месяца приходится на 9 сентября — именно в этот день в Валуйках отметят праздник, посвящённый городу. Обычно в этот день план мероприятий включает в себя концерты, фестивали, конкурсы, ярмарки, организованный салют и многое другое.
Что именно понимается под «суженным форматом» глава округа Алексей Дыбов так и не объяснил, но салюта, вероятно, точно ждать не стоит — его не было в этом году даже в Белгороде. Афиши с праздничными мероприятиями пока тоже не появились.