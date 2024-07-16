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Published Сегодня, 07:41

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Белгород

Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?

16 июля 2024, 07:41
Фото: 1MI
Белгород

Мэр Белгорода Демидов рассказал, как в городе планируют отмечать 5 Августа

Из-за напряжённой ситуации в регионе было решено не проводить массовые мероприятия в честь Дня города в 2024 году. Вместо этого будет организована другая программа. Но стоит ли белгородцам ждать праздничного салюта? Ответил мэр.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поделился планами на День города в 2024 году. Из-за сложной оперативной обстановки было решено не организовывать масштабные праздничные мероприятия 5 августа.

Однако это не означает, что праздник будет полностью отменён. В различных городских учреждениях культуры пройдут тематические мероприятия. Более подробная программа будет опубликована накануне праздника. Также планируется украсить к празднику улицы города.

На вопрос о том, стоит ли ожидать салюта в этом году, мэр ответил, что «пока не планируется».

Напомним, ко Дню освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков планируют провести праздники микрорайонов на территории 27 управ города, общегородскую «Волну памяти» и другие мероприятия.

Праздники микрорайонов и возложение цветов: как в Белгороде отметят День города?
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