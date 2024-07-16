Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?

Мэр Белгорода Демидов рассказал, как в городе планируют отмечать 5 Августа

Из-за напряжённой ситуации в регионе было решено не проводить массовые мероприятия в честь Дня города в 2024 году. Вместо этого будет организована другая программа. Но стоит ли белгородцам ждать праздничного салюта? Ответил мэр.