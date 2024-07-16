Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Мэр Белгорода Валентин Демидов поделился планами на День города в 2024 году. Из-за сложной оперативной обстановки было решено не организовывать масштабные праздничные мероприятия 5 августа.
Однако это не означает, что праздник будет полностью отменён. В различных городских учреждениях культуры пройдут тематические мероприятия. Более подробная программа будет опубликована накануне праздника. Также планируется украсить к празднику улицы города.
На вопрос о том, стоит ли ожидать салюта в этом году, мэр ответил, что «пока не планируется».
Напомним, ко Дню освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков планируют провести праздники микрорайонов на территории 27 управ города, общегородскую «Волну памяти» и другие мероприятия.