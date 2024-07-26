История с «Аистёнком» в Белгороде живёт: экс-заведующая снова работает в детском саду

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Снова возвращаемся к скандальной истории с белгородским детским садом «Аистёнок» и недовольством родителей бывшей заведующей Еленой Вдовенко. Однако уже не совсем бывшей. 12 июля на сайте Свердловского района суда появилось решение по делу, которое началось с иска Вдовенко от 6 декабря к управлению образования администрации Белгорода.
Дело отнесли к категории гражданских споров, возникающих из трудовых отношений. Рассмотрение началось 2 июля. Согласно информации на сайте, итогом стало заключением сторонами мирового соглашения.
Журналистка Бел.Ру связалась с одной из родительниц, чтобы узнать, восстановилась ли Вдовенко на должности руководителя дошкольного учреждения №20. Белгородка подтвердила информацию, заявив, что та «работает уже вовсю». По её предположению, существовавшая ранее ситуация в детсаду не изменится и сейчас.
Жалобы жителей Белгорода появились ещё в сентябре 2023 года. Родители беспокоились о безопасности своих детей и о якобы безнаказанности заведующей детсадом. Тогда белгородцы и бывшие сотрудники учреждения рассказали, что с её приходом образовалась постоянная текучка кадров, из-за которой якобы появились «мёртвые души», а воспитателям, по их словам, приходилось заниматься делами, которые не входят в их обязанности. Также, как сообщили родители, на работу принимались студенты первых и вторых курсов. К тому же, жалобы, адресованные губернатору области, появились ещё раньше, в мае. При попытках разрешить ситуацию, заявили родители детей, в их адрес поступали угрозы.
Ситуация с детским садом №20 дошла до его проверок управлением образования, в ходе которых всё же выявили неблагоприятные условия в учреждении и текучку кадров. Редакция Бел.ру также направляла информационные запросы, чтобы узнать об уже проводившихся ранее проверочных мероприятий. В ответе подтвердились только некоторые из нарушений, упомянутые белгородцами. Однако в итогах проверки родители усомнились.
В конце сентября редакция Бел.Ру направила ещё один запрос. Нашей журналистке сообщили, что в итоге руководительница детского сада «Аистёнок», Елена Вдовенко, написала заявление на увольнение по собственному желанию.