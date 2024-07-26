История с «Аистёнком» в Белгороде живёт: экс-заведующая снова работает в детском саду

Жалобы жителей Белгорода появились ещё в сентябре 2023 года. Родители беспокоились о безопасности своих детей и о якобы безнаказанности заведующей детсадом. Тогда белгородцы и бывшие сотрудники учреждения рассказали, что с её приходом образовалась постоянная текучка кадров, из-за которой якобы появились «мёртвые души», а воспитателям, по их словам, приходилось заниматься делами, которые не входят в их обязанности. Также, как сообщили родители, на работу принимались студенты первых и вторых курсов. К тому же, жалобы, адресованные губернатору области, появились ещё раньше, в мае. При попытках разрешить ситуацию, заявили родители детей, в их адрес поступали угрозы.