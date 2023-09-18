Связи и угрозы: белгородцы пишут массовые жалобы на заведующую детским садом № 20

До массового отравления воспитанников, 7 мая 2023 года, службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области было зафиксировано административное нарушение, т. к. в ходе санитарно-эпидемиологического расследования был выявлен ряд нарушений и выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Все документы находятся в открытом доступе на официальном сайте образовательного учреждения «Аистёнок». Бывшая воспитательница Людмила поделилась, что в ходе проверки на кухне были обнаружены банки с домашними соленьями, которые использовались для приготовления еды детям. Из-за большого содержания уксуса этого делать нельзя. Девушка рассказала, что все знали о том, что их приносила медсестра, о чём та неоднократно «хвасталась».