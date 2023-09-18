Связи и угрозы: белгородцы пишут массовые жалобы на заведующую детским садом № 20

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Как сообщают белгородки, основная проблема — якобы безнаказанность заведующей детсадом Елены Вдовенко. Образовательная организации была создана 16 сентября 2021 года, а официально открылась в мае 2022 года. Родители и бывшие сотрудники рассказали, что с того момента рабочий коллектив часто менялся, а заведующая будто бы принуждает воспитателей заниматься той работой, которая не входит в их основные обязанности. Также сообщается якобы о «мёртвых душах» среди работников детского сада и приёме на работу студентов первого и второго курса педколледжа.
Ещё большую волну тревоги белгородцы начали бить в июне этого года, когда произошло массовое отравление воспитанников детского сада. Что касается проверок от управления образования администрации Белгорода, то одну из них провели после нескольких прямых жалоб Валентину Демидову и Вячеславу Гладкову. Бывшие сотрудники и родители заявляют, что якобы по инициативе заведующей в ходе одной из всё же проведённых проверок участвовали «подставные» работники. Нарушений не выявили.
До массового отравления воспитанников, 7 мая 2023 года, службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области было зафиксировано административное нарушение, т. к. в ходе санитарно-эпидемиологического расследования был выявлен ряд нарушений и выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Все документы находятся в открытом доступе на официальном сайте образовательного учреждения «Аистёнок». Бывшая воспитательница Людмила поделилась, что в ходе проверки на кухне были обнаружены банки с домашними соленьями, которые использовались для приготовления еды детям. Из-за большого содержания уксуса этого делать нельзя. Девушка рассказала, что все знали о том, что их приносила медсестра, о чём та неоднократно «хвасталась».
Разберёмся, пишут, а в итоге — ноль реакции.
Яна, одна из обратившихся родителей
Первое обращение губернатору Белгородской области Яна написала в комментариях на его личной странице во ВКонтакте 26 мая. В нём пользователь сообщила о расформировании группы, в которую ходит её ребёнок, и об уклонении заведующей учреждением от ответов на вопросы.
В тот же день к Валентину Демидову в личных сообщениях ВКонтакте обратилась другая родительница — Алёна. Она рассказала о том, что Елена Вдовенко «стравливает» и доводит до увольнения своих сотрудников, заставляет их врать родителям, на родительских собраниях «доводит до слёз» и «хвастается своими непробиваемыми связями». Говорит, что её можно сдвинуть только танком, пишет женщина.
Молодого специалиста, воспитателя нашей группы, грозила перевести в дворники, если она не согласится на её условия.
Алёна, одна из обратившихся родителей
После — специалистами управления образования (в т. ч. Ириной Гричаниковой, руководителем управления образования администрации Белгорода) была проведена проверка, по итогам которой родителям должны были дать разъяснения о результатах. 29 мая родителям сообщили о назначенной встрече с Татьяной Берёзка, начальником отдела дошкольного образования, которая также вызвала сотрудников СЭС.
В конце июня белгородцы вновь обратились в администрацию Белгорода. Жалобы поступили по факту скрытия кишечной инфекции в детском саду «Аистёнок», в возникновении которой обвинили сотрудников, детей и родителей. Также родители сообщили о том, что за месяц из образовательного учреждения уволилось шесть сотрудников. Оставалось всего четыре воспитателя на пять групп детей. Ответ получили через несколько дней.
После этого было ещё несколько обращений, по которым проводились проверки. Но, как пишут белгородцы, без особых результатов. Алёна утверждает, что получала в свою стороны угрозы по телефону якобы от самой заведующей или психолога детского сада, а также от третьих лиц, при попытках сделать что-то самостоятельно.
Жалобы в администрацию подавали в том числе и сотрудники. Бывший воспитатель «Аистёнка» Людмила поделилась, что анонимный тест среди коллектива для изучения микроклимата пропустила из-за болезни, но, насколько знает, его результаты не были полностью положительными. Пятьдесят на пятьдесят, пишет девушка.
С нашей журналисткой поделились, что заведующая детским садом №20 якобы «всегда пугала баллами» рабочий коллектив. Баллы должны были выставляться в качестве поощрительных, согласно трудовому договору.
12 сентября работники детского сада обратились в управление образования с подробными разъяснениями существующих нарушений. В пятницу, как обещали, им не перезвонили, поэтому педагоги всё ещё ждут. Родители и педагоги говорят, что не понимают причин, по которым их проблемы до сих пор не могут решить, «а только делают вид». Также особое внимание белгородцы обращают на психолога, работающую в детском саду. Родители рассказали, что дети не ходят идти в сад, когда та заменяет воспитателей. Родители тоже опасаются её.
Ранее Бел.Ру уже писало, что Гладков назвал детсад на улице Орлова в Белгороде изуродованным. На архсовете главный архитектор области Галина Горожанкина показала губернатору Вячеславу Гладкову, как оформили детский сад на Орлова в Белгороде. Сам проект уже был согласован с психологами, но заведующая учреждением решила сделать по-своему и самостоятельно распорядилась о цветовой гамме интерьеров. Губернатора поразили ярко-красные, зелёные и синие стены в дошкольном учреждении:
С ума сошли? Без обид. Как можно так изуродовать? Я в ужасе. Вы приглашайте заведующую. Если человек неадекватно себя ведёт, то меняйте. Я уже начинаю переживать за состояние и здоровье детей. Мы с вами несём уголовную ответственность за детей. Я бы своего ребёнка в такой детсад не отдал. Вы понимаете, что мы формируем агрессию у ребёнка?
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Обратившиеся в Бел.Ру белгородцы добавили, что администрация Белгорода решила провести анонимный опрос по удовлетворённости работы детского сада «Аистёнок». Пройти его можно было 15–16 сентября. В воскресенье он автоматически закрылся.
Журналистке Бел.Ру удалось поговорить и с Еленой Вдовенко, заведующей детским садом «Аистёнок». Слова сотрудников и родителей женщина отрицает. Сотрудники не могут такого говорить, рассказала она. Что касается кадровой текучки, то такой проблемы заведующая тоже не видит. В феврале проходила проверка, в ходе которой поднимались и изучались личные дела работников и документы касаемо трудоустройства. Проблем и нарушений, по её словам, найдено не было. Поручение дополнительных обязанностей и работы тоже нет — исключительно подработка по просьбам самих работников. Отсутствие воспитателей объясняется посещением методических объединений (поэтому отсутствие довольно недолгое, как заявляют).
Каждый воспитатель работал со своей группой. Кто соглашался идти на подработку — шли на подработку. Люди были на больничном или в отпуске. А студенты у нас работают с третьих и четвёртых курсов.
Елена Вдовенко, заведующая детским садом №20 «Аистёнок»
Заведующая рассказала, что в период заболевания детей ротавирусной инфекцией воспитатели и она сама звонили родителям в выходные дни, спрашивали об их самочувствии и «вели сетку заболеваемости». Документация по вопросу отправлялась в Роспотребнадзор Белгородской области.
Конфликт с одной из родительниц в социальных сетях, который послужил поводом для обращения в полицию (по ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, о клевете — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию), Елена Николаевна не отрицает. Он был. Обратиться она решила из-за того, что мама ребёнка «перешла на личности» и затронула членов семьи заведующей. Угроз от неё родительнице не поступало, а угрозы от психолога женщина назвала слухами. Также она сообщила, что многие родители писали петицию в защиту детского сада и руководителя.
Пять-восемь человек, которым всё не нравится. Сначала воспитательница, которую им поставили в группу, не нравится, потому что молодая. Поставили старую — не нравится. Я объяснила им, что их воспитательница ушла по работе для методического объединения и придёт во вторую смену. Не пойти не может — официально закреплена.
Елена Вдовенко, заведующая детским садом №20 «Аистёнок»
Случай обнаружения на кухне банок с разносолами, которые приносила медсестра, Елена Вдовенко назвала «ложным». «Никаких закруток здесь не было», — рассказала женщина. Штраф выплатили из-за обнаружения в смыве столовых приборов в группе №2 бактерий группы кишечной палочки и несоблюдения инструкции приготовления дезинфицирующего раствора.
Редакция Бел.Ру также направила официальные запросы в Роспотребнадзор по Белгородской области и администрацию города. Продолжаем следить за темой.