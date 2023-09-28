Текучка есть, жалобы были: мэрия Белгорода — о ситуации в детском саду «Аистёнок»

Стоит отметить, что также имеется два коллективных обращения. Первое — от сотрудников дошкольного учреждения, второе — от родителей. В отличие от предыдущих, коллективные обращения содержат положительные отзывы о деятельности коллектива и руководителя детского сада. Также указано, что белгородцы, выступившие в защиту, выразили в них своё осуждение в адрес заявителей, «дестабилизирующих ситуацию в учреждении и направляющих необоснованные и неаргументированные жалобы».