Текучка есть, жалобы были: мэрия Белгорода — о ситуации в детском саду «Аистёнок»

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Обратившиеся ранее в редакцию читатели с просьбой о помощи сообщили, что 19 сентября сотрудники управления образования выезжали на проверку детского сада №20 в Юго-Западном районе Белгорода. После этого в учреждении выявили неблагоприятное положение и текучесть кадров. А результаты проводимого администрацией Белгорода анонимного опроса вызвали у родителей сомнения в его корректности.
В своём ответе на запрос администрация Белгорода объясняет, что с момента открытия сада «Аистёнок», т. е. с мая 2022 года, управление образования получило 14 обращений от граждан. Из них 11 — негативные. В основном эти заявления подавали родители одной и той же возрастной группы детей, сообщается в предоставленной информации.
Стоит отметить, что также имеется два коллективных обращения. Первое — от сотрудников дошкольного учреждения, второе — от родителей. В отличие от предыдущих, коллективные обращения содержат положительные отзывы о деятельности коллектива и руководителя детского сада. Также указано, что белгородцы, выступившие в защиту, выразили в них своё осуждение в адрес заявителей, «дестабилизирующих ситуацию в учреждении и направляющих необоснованные и неаргументированные жалобы».
Что касается официальных проверок, то в ответе указано следующее: «с момента открытия деятельность МБДОУ № 20 дважды анализировалась специалистами департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Белгородской области (в рамках профилактических визитов)». Подобные проверки курировались управлением образования и центром гигиены и эпидемиологии по Белгородской области. Их итогом стало лишь частичное подтверждение изложенных в обращениях нарушений, а администрации МБДОУ №20 даны подробные рекомендации.
Также администрация подтвердила факт о назначении штрафа исполняющему обязанности заведующего, о котором Бел.Ру писало ранее. Подробную документацию о нарушениях можно найти на официальном сайте детского сада «Аистёнок». Так, правонарушения выявил «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области».
В ходе проверок изучали вопрос кадрового обеспечения детсада, отвечает администрация Белгорода. Текучесть кадров в учреждении действительно есть. Об этом сообщалось и родителям воспитанников детского сада на собрании от управления образования. Управление образовательного учреждения на данный момент принимает меры по устранению открытых вакансий. Дополнительно сведения о наличии свободных рабочих мест размещены в информационных ресурсах и предоставлены центру занятости населения. Сообщается, что взаимодействие с «Белгородским педагогическим колледжем» по подбору кадров.
Напомним, что о подаче жалоб на заведующую и нарушения в детском саду «Аистёнок» стало известно ещё 18 сентября. В редакцию Бел.Ру по этому поводу обратилась одна из читательниц.