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Роспотребнадзор объяснил отсутствие проверок в детском саду №20 Белгорода

Роспотребнадзор объяснил отсутствие проверок в детском саду №20 Белгорода

22 сентября 2023, 12:47
Фото: 1MI
17 сентября в редакцию Бел.Ру обратилась одна из читательниц. Тревожащий женщину и других белгородцев вопрос касается обстановки в детском саду № 20 «Аистёнок» по адресу переулок Просторный, 12. Родители и бывшие сотрудники пишут жалобы.

Основной проблемой родители считают якобы безнаказанность Елены Вдовенко, заведующей детским садом на сегодняшний момент. Также одна из родительниц рассказала, что пыталась обратиться в Роспотребнадзор из-за ряда инцидентов, связанных с нарушением санитарно-гигиенических норм и повышенного коэффициента заболеваемости детей. По словам женщины, во время разговора с одним из представителей организации ей отказали, т. к. для проверки необходимо прямое требование от органов муниципального управления. Для выяснения факта официальных обращений и проведения проверок в этом году редакция Бел.Ру направила запрос в управление Роспотребнадзора по Белгородской области.

В управление в 202З году, как сообщается, официальных обращений от родителей МБДОУ детского сада №20 не поступало. Проверки в отношении образовательного учреждения в указанный период также не проводились.

В своём ответе управление Роспотребнадзора по Белгородской области пояснило, что, согласно ограничению Правительства РФ, до 2030 года плановые контрольные мероприятия в отношении государственных муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования ими не проводятся. Внепланово направить группу экспертов с 10 марта 2022 года возможно только при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и здоровью. Это также должно быть подтверждено непосредственными фактами.

Напомним, что 7 мая 2023 года контрольная служба по охране прав потребителей и благополучия человека зарегистрировала административное нарушение. Были обнаружены несоблюдения санитарно-гигиенических норм, за что в отношении учредителя детского сада выписали штраф в 10 тысяч рублей. А в июне этого года, по словам родителей, произошло массовое отравление детей. В социальных сетях Валентин Демидов и Вячеслав Гладков получали просьбы о помощи от женщин, которые оставляли свои комментарии. После этого была проведена проверка, но нарушений не нашли.

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