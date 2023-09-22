Роспотребнадзор объяснил отсутствие проверок в детском саду №20 Белгорода

Напомним, что 7 мая 2023 года контрольная служба по охране прав потребителей и благополучия человека зарегистрировала административное нарушение. Были обнаружены несоблюдения санитарно-гигиенических норм, за что в отношении учредителя детского сада выписали штраф в 10 тысяч рублей. А в июне этого года, по словам родителей, произошло массовое отравление детей. В социальных сетях Валентин Демидов и Вячеслав Гладков получали просьбы о помощи от женщин, которые оставляли свои комментарии. После этого была проведена проверка, но нарушений не нашли.