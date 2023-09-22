Жалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверят

Что касается комментария представителей управления образования по Белгородской области, то все полученные жалобы они описали как оказывающие давление не только на Елену Николаевну, но и на само управление. Поэтому разобраться в ситуации необходимо в срочном порядке. В течение месяца будут проведены мероприятия для стабилизации кадрового вопроса в детском саду № 20 «Аистёнок». Сообщается, что проверки на этом не закончатся, а будут проводиться с частотой в практически каждый день и как с предупреждением заведующей детским садом, так и без него.