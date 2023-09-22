Жалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверят

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Обратившиеся ранее в редакцию читатели с просьбой о помощи сообщили, что во вторник на этой неделе сотрудники управления образования выезжали на проверку детского сада №20 в Юго-Западном районе Белгорода в связи с продолжающими поступать к ним жалобами родителей. На следующий день после этого организовали собрание для обсуждения с родителями итогов проведённой проверки и анонимного опроса, который был запущен по инициативе администрации в прошлые выходные.
Управление образования обратило внимание на противоречивую информацию от родителей, сотрудников и заведующей, что вызвало необходимость выезда в само учреждение и проведения опроса. В нём приняли участие более ста человек, сообщили присутствующим. Согласно ответам, процентное соотношение результатов разделилось практически поровну — на положительные и отрицательные.
Как рассказали участники собрания, на вопрос об удовлетворённости работой и компетентности заведующей положительно ответили около 60% опрошенных. Примерно такой же ответ был дан на вопросы о качестве образовательных услуг и содержании образовательного процесса воспитанников. Также у проходивших опрос была возможность написать личное мнение. Журналистке Бел.Ру рассказали, что в основном комментарии были либо негативными и касались заведующей, либо нейтральными. Управление образования подвело итог: положение в детском саду неблагоприятное. Также после проверки подтвердился факт текучести кадров.
Белгородцы поделились, что они не понимают, почему более половины опрошенных удовлетворены работой заведующей, если большая часть оставленных комментариев являются неодобрительными. Кроме того, отметили, что анонимный опрос, проводившийся администрацией, можно было проходить неограниченное количество раз, что вызывает вопрос о корректности результатов.
Дополнительно оказалась поднята и тема о вакансиях, т. к. в одной из самых младших групп не хватает няни. Родители рассказали, что на самом деле няня — одна на 5 групп и работает в основном со старшими воспитанниками сада, несмотря на то, что в ней нуждаются дети более младшего возраста. А в группе, в которой числятся дети присутствовавших, работает только один воспитатель.
О наглядном примере постоянной смены сотрудников поделились с журналисткой Бел.Ру. Обратившаяся ранее читательница рассказала о ситуации, которую описал один из присутствующих. Его ребёнок посещает учреждение «Аистёнок» с самого открытия. Воспитатели, взявшие под опеку детей, заверяли, что постараются остаться с ними до выпуска. Но сейчас во время прогулок со своим ребёнком, уверяет мужчина, часто встречает некогда уже знакомых бывших воспитателей.
Что касается комментария представителей управления образования по Белгородской области, то все полученные жалобы они описали как оказывающие давление не только на Елену Николаевну, но и на само управление. Поэтому разобраться в ситуации необходимо в срочном порядке. В течение месяца будут проведены мероприятия для стабилизации кадрового вопроса в детском саду № 20 «Аистёнок». Сообщается, что проверки на этом не закончатся, а будут проводиться с частотой в практически каждый день и как с предупреждением заведующей детским садом, так и без него.
Ранее одна из недовольных родительниц рассказала о попытке обратиться в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области из-за нарушений санитарно-гигиенических норм в образовательном учреждении. В проверке ей отказали, т. к. для этого необходимо прямое направление от органов муниципального управления. Роспотребнадзор прокомментировал в своём ответе на официальный запрос редакции Бел.Ру отсутствие проверок в детском саду №20 самим управлением.
Подробнее о ситуации в детском саду читайте в материале Бел.Ру.