Тягач, «Газель» и легковушка под Белгородом стали новой целью для ВСУ

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Под удар ВСУ попали три автомобиля в Шебекинском городском округе. Один тягач с полуприцепом пострадал на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. На место его парковки прилетел боеприпас.
В Вознесеновке повреждения получила грузовая «Газель», а в Терезовке в результате удара беспилотника полностью сгорело легковое авто.
По предварительной информации главы региона, никто из мирных жителей не пострадал.
На месте происшествий продолжают работать оперативные службы.
Отметим, что полчаса назад стало известно об обстреле села Новое Волоконовского района. Беспилотник ВСУ сбросил возле частного дома взрывное устройство, из-за чего ранения получил один местный житель. Его госпитализировали.
За сегодняшний день пострадали ещё четыре человека. Один мирный житель погиб.