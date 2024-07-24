ВСУ вновь обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
24 июля ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородском районе. Под обстрел вновь попало сельхозпредприятие.
Разрушения есть в двух административных зданиях. В них посекло фасады, пробило кровли.
Помимо этого, повреждения получила линия электропередачи. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что накануне под удары ВСУ попали шесть районов Белгородской области. Разрушения есть в домах и квартирах, повреждены авто. Погиб один мирный житель: ЧП случилось в Краснояружском районе. Там мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.