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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Разрушения на сельхозпредприятиии под Белгородом после обстрела

ВСУ вновь обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом

24 июля 2024, 10:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения на сельхозпредприятиии под Белгородом после обстрела

Белгородское село Ясные Зори попало под обстрел

Разрушения есть в двух административных зданиях. Кроме того, повреждена линия электропередачи.
Сюжет
Обстрел

24 июля ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородском районе. Под обстрел вновь попало сельхозпредприятие.

Разрушения есть в двух административных зданиях. В них посекло фасады, пробило кровли.

Помимо этого, повреждения получила линия электропередачи. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что накануне под удары ВСУ попали шесть районов Белгородской области. Разрушения есть в домах и квартирах, повреждены авто. Погиб один мирный житель: ЧП случилось в Краснояружском районе. Там мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Ясные зори#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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