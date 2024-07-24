ВСУ вновь обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом

Напомним, что накануне под удары ВСУ попали шесть районов Белгородской области. Разрушения есть в домах и квартирах, повреждены авто. Погиб один мирный житель: ЧП случилось в Краснояружском районе. Там мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.