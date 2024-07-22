Гладков ответил, зачем восстанавливают дома в районах, где обстрелы не прекращаются

В Белгородской области с начала СВО получили повреждения и разрушения более 28,5 тысячи домов и квартир. Восстановить из них успели более 21 тысячи. В том числе в Шебекинском горокруге было повреждено и разрушено около 8 тысяч объектов, восстановили — около 6 тысяч.