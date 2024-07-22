Гладков ответил, зачем восстанавливают дома в районах, где обстрелы не прекращаются

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В Белгородской области с начала СВО получили повреждения и разрушения более 28,5 тысячи домов и квартир. Восстановить из них успели более 21 тысячи. В том числе в Шебекинском горокруге было повреждено и разрушено около 8 тысяч объектов, восстановили — около 6 тысяч.
За последнюю неделю в Шебекино зафиксированы повреждения в пяти многоэтажках. Чтобы ускорить процесс их восстановления, на подмогу отправили восемь дополнительных подрядных организаций.
Губернатор ответил, почему в постоянно обстреливаемых районах, несмотря на угрозу появления новых разрушений, продолжают заниматься восстановлением.
«Представьте себе, что мы бы ничего не восстанавливали. Где бы тогда жили люди, что бы они сказали, какую оценку дали бы нашим действиям. Поэтому восстанавливали, восстанавливаем и будем восстанавливать», — отметил Вячеслав Гладков.