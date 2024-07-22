Белгородцев просят уехать из Шебекино? Что говорит губернатор

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились жители Шебекинского городского округа. Они отметили, что белгородцев просят в ближайшие два дня уехать из приграничного муниципалитета из-за непрекращающихся обстрелов.
«Якобы по квартирам будут ходить работники администрации и уговаривать людей уехать. Где официальная информация?», — задала вопрос жительница округа.
Однако глава региона отметил, что слова носят только рекомендательный характер, поскольку обстановка в округе действительно крайне неспокойная.
Ситуация у нас в Шебекино очень непростая: постоянные обстрелы, есть раненые и погибшие. Находиться в условиях постоянных обстрелов не каждый сможет, поэтому доносим информацию до жителей, что можно выехать в пункты временного размещения, что есть частичная компенсация за аренду жилья. Как бы мы много ни говорили, всё равно многие не слышали об этом.
Вячеслав Гладков