Белгородцев просят уехать из Шебекино? Что говорит губернатор

Среди шебекинцев распространяются новые слухи на фоне обстрелов

Среди белгородцев начали распространяться слухи о том, что администрация просит в ближайшие два дня покинуть Шебекино из-за обстрелов. Правда это или нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.