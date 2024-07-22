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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Среди шебекинцев распространяются новые слухи на фоне обстрелов

Белгородцев просят уехать из Шебекино? Что говорит губернатор

22 июля 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney

Среди шебекинцев распространяются новые слухи на фоне обстрелов

Среди белгородцев начали распространяться слухи о том, что администрация просит в ближайшие два дня покинуть Шебекино из-за обстрелов. Правда это или нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились жители Шебекинского городского округа. Они отметили, что белгородцев просят в ближайшие два дня уехать из приграничного муниципалитета из-за непрекращающихся обстрелов.

«Якобы по квартирам будут ходить работники администрации и уговаривать людей уехать. Где официальная информация?», — задала вопрос жительница округа.

Однако глава региона отметил, что слова носят только рекомендательный характер, поскольку обстановка в округе действительно крайне неспокойная.

Ситуация у нас в Шебекино очень непростая: постоянные обстрелы, есть раненые и погибшие. Находиться в условиях постоянных обстрелов не каждый сможет, поэтому доносим информацию до жителей, что можно выехать в пункты временного размещения, что есть частичная компенсация за аренду жилья. Как бы мы много ни говорили, всё равно многие не слышали об этом.
Вячеслав Гладков
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#Александра Склярова#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрелы
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