Белгородцы после атаки дрона на больницу просят разрешить им лечиться в другом месте

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Белгородцы из Грайворона обратились в региональное министерство здравоохранения с просьбой рассмотреть возможность сдачи анализов в другом медицинском учреждении. Они объяснили это сложной обстановкой в муниципалитете.
«Почему нельзя предусмотреть сдачу анализов для предстоящей операции, например, в Белгородской областной больнице, нежели подвергать свою жизнь огромному риску, сдавая эти анализы в Грайвороне? Вчера очередной раз прилетел дрон в здание», — обратился к ведомству анонимный комментатор.
Главный врач ОГБУЗ «Грайворонская центральная районная больница» Андрей Попов ответил на вопрос жителя и объяснил, что, несмотря на постоянные обстрелы, люди продолжают жить и работать на территории округа. Поэтому закрыть больницу невозможно.
Мы — медицинские работники Грайворонского округа, продолжаем оказывать поликлиническую и экстренную медицинскую помощь на территории Грайворонщины!
Андрей Попов
В понедельник, 22 июля, украинский дрон атаковал соцобъект в Грайвороне. В результате атаки пострадала мирная жительница.