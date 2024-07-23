Белгородцы после атаки дрона на больницу просят разрешить им лечиться в другом месте

Главврач объяснил, почему больница в обстреливаемом Грайвороне работает

В понедельник, 22 июля, дрон ВСУ атаковал соцобъект. По словам очевидцев, это была больница. Пострадала женщина. Местные жители просят предоставить им возможность сдавать анализы в другом медучреждении. Им ответил главный врач больницы Андрей Попов.