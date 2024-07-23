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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Анализы

Белгородцы после атаки дрона на больницу просят разрешить им лечиться в другом месте

23 июля 2024, 12:06
Фото: 1MI
Анализы

Главврач объяснил, почему больница в обстреливаемом Грайвороне работает

В понедельник, 22 июля, дрон ВСУ атаковал соцобъект. По словам очевидцев, это была больница. Пострадала женщина. Местные жители просят предоставить им возможность сдавать анализы в другом медучреждении. Им ответил главный врач больницы Андрей Попов.

Белгородцы из Грайворона обратились в региональное министерство здравоохранения с просьбой рассмотреть возможность сдачи анализов в другом медицинском учреждении. Они объяснили это сложной обстановкой в муниципалитете.

«Почему нельзя предусмотреть сдачу анализов для предстоящей операции, например, в Белгородской областной больнице, нежели подвергать свою жизнь огромному риску, сдавая эти анализы в Грайвороне? Вчера очередной раз прилетел дрон в здание», — обратился к ведомству анонимный комментатор.

Главный врач ОГБУЗ «Грайворонская центральная районная больница» Андрей Попов ответил на вопрос жителя и объяснил, что, несмотря на постоянные обстрелы, люди продолжают жить и работать на территории округа. Поэтому закрыть больницу невозможно.

Мы — медицинские работники Грайворонского округа, продолжаем оказывать поликлиническую и экстренную медицинскую помощь на территории Грайворонщины!
Андрей Попов

В понедельник, 22 июля, украинский дрон атаковал соцобъект в Грайвороне. В результате атаки пострадала мирная жительница.

Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском приграничье
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Медицина#Грайворон#Белгород#Дрон#Анализы#Приграничье#СВО#Министерство здравоохранения
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