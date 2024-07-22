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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Разрушения в результате атаки дрона в Белгородской области

Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском приграничье

22 июля 2024, 11:41
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения в результате атаки дрона в Белгородской области

ВСУ атаковали белгородский Грайворон дроном-камикадзе

Дрон взорвался рядом с окном на втором этаже здания. Есть разрушения. Пострадавшей уже оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор.

ВСУ вновь атаковали Грайворон. 22 июля по соцобъекту в городе ударили дроном-камикадзе. БПЛА взорвался возле окна на втором этаже здания.

Пострадала сотрудница соцучреждения. Женщина получила сотрясение мозга. Врачи уже оказывают ей необходимую помощь.

В здании из-за взрыва повреждены входная группа и два кабинета, выбиты окна на трёх этажах.

Добавим, что сегодня под ударом также были Ясные Зори в Белгородском районе и Новопетровка в Валуйском горокруге. В первом случае прилёт был на сельхозпредприятии, во втором после атаки дрона пострадали два частных дома.

Разрушения в результате атаки дрона в Белгородской областиРазрушения в результате атаки дрона в Белгородской области
Разрушения в результате атаки дрона в Белгородской областиРазрушения в результате атаки дрона в Белгородской области
Разрушения в результате атаки дрона в Белгородской областиРазрушения в результате атаки дрона в Белгородской области
Разрушения в результате атаки дрона в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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