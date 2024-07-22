Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
ВСУ вновь атаковали Грайворон. 22 июля по соцобъекту в городе ударили дроном-камикадзе. БПЛА взорвался возле окна на втором этаже здания.
Пострадала сотрудница соцучреждения. Женщина получила сотрясение мозга. Врачи уже оказывают ей необходимую помощь.
В здании из-за взрыва повреждены входная группа и два кабинета, выбиты окна на трёх этажах.
Добавим, что сегодня под ударом также были Ясные Зори в Белгородском районе и Новопетровка в Валуйском горокруге. В первом случае прилёт был на сельхозпредприятии, во втором после атаки дрона пострадали два частных дома.