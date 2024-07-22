В Белгородской области стало больше жертв атак ВСУ

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В ночь с 21 на 22 июля умерла женщина, которая была ранена полторы недели назад в результате атаки со стороны ВСУ. Также в тяжёлом состоянии находится обгоревший в районе Маломихайловки мужчина.
Кроме того, несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелам. В Шебекино легко ранен местный житель. Мужчине с осколочным ранением ноги врачи скорой оказали первую помощь на месте и отпустили долечиваться домой.
Во время ещё одного обстрела снаряд попал в частный дом, возникло возгорание. В доме находилась 87-летняя женщина, её спасли пожарные и передали бригаде скорой помощи. Медики осмотрели женщину, травм не обнаружили, но решили доставить пенсионерку в отделение терапии городской больницы № 2 города Белгорода для стабилизации состояния.
В селе Устинка Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель. Мужчину с контузией и со множественными осколочными ранениями головы и плеча доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.
Утром стало известно о гибели мужчины в Устинке.
Последствия ночных обстрелов на данный момент уточняются. Известно, что в частном доме огонь повредил кровью дома площадью 72 кв. м. В доме МКД пострадало остекление.