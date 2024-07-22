В Белгородской области стало больше жертв атак ВСУ

Во время ещё одного обстрела снаряд попал в частный дом, возникло возгорание. В доме находилась 87-летняя женщина, её спасли пожарные и передали бригаде скорой помощи. Медики осмотрели женщину, травм не обнаружили, но решили доставить пенсионерку в отделение терапии городской больницы № 2 города Белгорода для стабилизации состояния.