Дополнительные меры поддержки получат дети, потерявшие родителей при обстрелах ВСУ

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
На еженедельном оперативном совещании обсудили вопрос дополнительных выплат детям до 21 года по утере родителей. Дело касается не погибших на СВО, а мирных жителей, погибших при обстрелах ВСУ.
«Недавно погибла молодая семья — осталось двое несовершеннолетних детей. У нас уже не один, и не два, и не три случая, когда гибнут родители, а дети остаются на воспитание опекунов. Ситуация в каждой семье разная. Это история не одного дня. Детям мы должны помогать до того момента, пока они не трудоустроятся», — рассказал Вячеслав Гладков.
Проект по мерам поддержи обсудят в первой половине августа.
17 июля при обстреле со стороны ВСУ погибла молодая семейная пара. В Белгородском районе беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором те находились. Оба работали в компании «Агро-Белогорье». У Ксении и Виталия Шумиловых остались двое несовершеннолетних детей.