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Меры поддержки детей

Дополнительные меры поддержки получат дети, потерявшие родителей при обстрелах ВСУ

22 июля 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
Меры поддержки детей

Дети погибших при обстрелах белгородцев получат дополнительные меры поддержки

На оперативном совещании обсудили вопрос дополнительных выплат детям до 21 года, потерявшим родителей при обстрелах ВСУ, и было заявлено о необходимости помощи этим детям до момента их трудоустройства. Планируется обсудить проект по мерам поддержки в первой половине августа.

На еженедельном оперативном совещании обсудили вопрос дополнительных выплат детям до 21 года по утере родителей. Дело касается не погибших на СВО, а мирных жителей, погибших при обстрелах ВСУ.

«Недавно погибла молодая семья — осталось двое несовершеннолетних детей. У нас уже не один, и не два, и не три случая, когда гибнут родители, а дети остаются на воспитание опекунов. Ситуация в каждой семье разная. Это история не одного дня. Детям мы должны помогать до того момента, пока они не трудоустроятся», — рассказал Вячеслав Гладков.

Проект по мерам поддержи обсудят в первой половине августа.

17 июля при обстреле со стороны ВСУ погибла молодая семейная пара. В Белгородском районе беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором те находились. Оба работали в компании «Агро-Белогорье». У Ксении и Виталия Шумиловых остались двое несовершеннолетних детей.

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