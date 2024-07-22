Дополнительные меры поддержки получат дети, потерявшие родителей при обстрелах ВСУ

Дети погибших при обстрелах белгородцев получат дополнительные меры поддержки

На оперативном совещании обсудили вопрос дополнительных выплат детям до 21 года, потерявшим родителей при обстрелах ВСУ, и было заявлено о необходимости помощи этим детям до момента их трудоустройства. Планируется обсудить проект по мерам поддержки в первой половине августа.