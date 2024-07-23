71 пострадавший от обстрелов ВСУ белгородский ребёнок получил по 100 тысяч рублей

Выплату в размере 100 тысяч рублей в Белгородской области направили семьям с детьми в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ. На сегодняшний день в регионе выплату перевели семьям на 71 ребёнка.