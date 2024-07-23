71 пострадавший от обстрелов ВСУ белгородский ребёнок получил по 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Выплату в размере 100 тысяч рублей в Белгородской области направили семьям с детьми в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ. На сегодняшний день в регионе выплату перевели семьям на 71 ребёнка.
Как отметила управляющая отделением СФР по Белгородской области Ирина Шушкова, средства предоставляются на ребёнка, который получил ранение, травму, контузию после 18 февраля 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или на территории РФ, прилегающей к районам проведения СВО.
Заявление может подать один из родителей или опекун пострадавшего ребёнка либо сам ребёнок, достигший 18 лет. Выплату осуществляет региональное отделение Социального фонда России по месту жительства или пребывания ребёнка.
Ирина Шушкова
При обращении за выплатой нужно предоставить:
Остальные документы Соцфонд запросит самостоятельно. В ведомстве добавили, что единовременная выплата не учитывается при назначении других выплат и при предоставлении других мер соцподдержки.