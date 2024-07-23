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71 пострадавший от обстрелов ВСУ белгородский ребёнок получил по 100 тысяч рублей

71 пострадавший от обстрелов ВСУ белгородский ребёнок получил по 100 тысяч рублей

23 июля 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney
Сведения предоставили в региональном отделении Соцфонда. Также в ведомстве рассказали, какие документы нужно предоставлять, чтобы получить выплату.

Выплату в размере 100 тысяч рублей в Белгородской области направили семьям с детьми в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ. На сегодняшний день в регионе выплату перевели семьям на 71 ребёнка.

Как отметила управляющая отделением СФР по Белгородской области Ирина Шушкова, средства предоставляются на ребёнка, который получил ранение, травму, контузию после 18 февраля 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или на территории РФ, прилегающей к районам проведения СВО.

Заявление может подать один из родителей или опекун пострадавшего ребёнка либо сам ребёнок, достигший 18 лет. Выплату осуществляет региональное отделение Социального фонда России по месту жительства или пребывания ребёнка.
Ирина Шушкова

При обращении за выплатой нужно предоставить:

  • документы, удостоверяющие личность пострадавшего ребёнка, гражданство РФ и факт постоянного проживания на территории России;
  • свидетельство о рождении ребёнка;
  • документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя;
  • сведения об установлении опеки или попечительства над ребёнком;
  • медицинское заключение с указанием места, времени и причины получения увечья;
  • реквизиты банковского счёта получателя.

Остальные документы Соцфонд запросит самостоятельно. В ведомстве добавили, что единовременная выплата не учитывается при назначении других выплат и при предоставлении других мер соцподдержки.

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