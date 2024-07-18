Власти выплатят 30 тысяч рублей мальчику, которого покусала собака

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В городе Клинцы Брянской области вечером 17 марта произошёл неприятный инцидент. Как рассказала мать 15-летнего подростка, на её сына в районе сквера «Воинам-интернационалистам» напала агрессивная собака.
Животное укусило мальчика за ногу, ему потребовалась медицинская помощь и дальнейшее лечение. С тех пор подросток боится бродячих собак.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку. По её результатам прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал от администрации выплатить семье денежную компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Иск был удовлетворён.
Напомним, в июне 2024 года семье из Белгородской области удалось отсудить 100 тысяч рублей после того, как их ребёнка укусила бездомная собака.