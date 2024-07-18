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Мальчик и бродячая собака

Власти выплатят 30 тысяч рублей мальчику, которого покусала собака

18 июля 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney
Мальчик и бродячая собака

Брянских чиновников обязали заплатить компенсацию покусанному собакой подростку

На 15-летнего подростка напала агрессивная собака в Брянской области. Животное укусило мальчика за ногу, ему потребовалась медицинская помощь. Его семья смогла добиться компенсации у администрации. Подробности сообщили «Брянские новости».

В городе Клинцы Брянской области вечером 17 марта произошёл неприятный инцидент. Как рассказала мать 15-летнего подростка, на её сына в районе сквера «Воинам-интернационалистам» напала агрессивная собака.

Животное укусило мальчика за ногу, ему потребовалась медицинская помощь и дальнейшее лечение. С тех пор подросток боится бродячих собак.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку. По её результатам прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал от администрации выплатить семье денежную компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Иск был удовлетворён.

Напомним, в июне 2024 года семье из Белгородской области удалось отсудить 100 тысяч рублей после того, как их ребёнка укусила бездомная собака.

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