Всё равно мало? Какие выплаты на какие суммы получил пострадавший белгородский бизнес

Субсидии на компенсацию затрат по приобретению оборудования в городских территориях выдали в размере 84 млн рублей, всего на год такой помощи могут оказать на 240 млн рублей. Такая же субсидия, но для сельской местности, выдана в размере 10 млн рублей. Во второй половине 2024 года предприниматели смогут получить ещё 20 млн рублей.