Всё равно мало? Какие выплаты на какие суммы получил пострадавший белгородский бизнес

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Белгородской области продолжают оказывать меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На оперативном совещании правительства региона поделились данными о субсидиях МСП.
Субсидии на компенсацию затрат по приобретению оборудования в городских территориях выдали в размере 84 млн рублей, всего на год такой помощи могут оказать на 240 млн рублей. Такая же субсидия, но для сельской местности, выдана в размере 10 млн рублей. Во второй половине 2024 года предприниматели смогут получить ещё 20 млн рублей.
Компенсации ущерба из-за повреждений после обстрела выплатили 92 субъектам МСП на сумму 335 млн рублей. Всего заявку подали 306 предпринимателей на сумму 594 млн рублей.
Компенсацию на выплату МРОТ работникам МСП выдали 116 субъектам на 127 млн рублей, подано 222 заявок на 250 млн рублей.
На гранты для повышения квалификации белгородские предприниматели не подаются. Ещё никто не получил эту выплату.
Гранты на помощь для выхода на онлайн площадки для продажи выпускаемой продукции выплатили в размере 130 тысяч рублей. Гранты соцпредприятиям и молодым бизнесменам никто не получил.
Гранты пострадавшим МСП из-за обстрелов выданы на всю выделенную сумму — 250 млн рублей. Гранты на отсрочку по страховым взносам и налогу на прибыль тоже освоены полностью. 505 млн получили белгородские предприятия по такой мере поддержки.
АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области» тоже оказывает помощь комплексных услуг МСП, которые экспортируют товары и услуги. 31 млн выделили на такую помощь.
На услуги по оказанию помощи в участии в международных выставках выделили 25 млн, а на услуги по помощи по приведению товаров в экспортный вид — 900 тысяч рублей.
1,8 млрд рублей получили предприятия для кредитования.
Субсидии на возмещение затрат транспортировку продукции на экспорт получили на 5 млн рублей, субсидии на приобретение производственных мощностей пострадавшим предприятиям — 987 млн рублей.
Гранты пострадавшим промышленным предприятиям выдали в размере 849 млн рублей, а кластеры промышленности — 750 тысяч авансом.
По проекту «Новые возможности» гранты получили на 55 млн рублей, на услуги по рекламе продукции субъектам МСП выдали 10 млн рублей авансом, на образовательные услуги — 4 млн авансом, а на получения сертификатов — 1 млн. Комплексные услуги МСП-производителям выделили 4,7 млн рублей, на льготные микрозаймы: 310 млн МСП и самозанятым, а пострадавшим от обстрелов — 50 млн рублей.