С начала года госкомпании заказали у МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

Среди регионов лидерами по объему закупок у МСП стали Москва (сумма закупок более 1670 млрд руб.), Санкт-Петербург (почти 387 млрд), Республика Татарстан (около 225 млрд), Московская и Свердловская области (около 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно). По приросту объемов заключенных договоров закупок у МСП лидируют также эти субъекты РФ. В частности, в Москве прирост — более 1116 млрд рублей, в Татарстане — более 175 млрд, в Санкт-Петербурге — более 163 млрд, в Подмосковье и Свердловской области — 100 млрд и 79 млрд рублей соответственно. Кроме того, в десятку лидеров по этому показателю вошли Краснодарский край (прирост более 49 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 38 млрд рублей), Новосибирская и Воронежская области (34 млрд и почти 28 млрд соответственно), Пермский край (более 27 млрд рублей).