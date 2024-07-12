С начала года госкомпании заказали у МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост суммы закупок у представителей МСП почти на 1,6 трлн (+62%), до рекордных 4,14 трлн рублей. Он также добавил, что на 21% увеличилось число поставщиков — субъектов МСП, до 143 тыс, пишет INTERFAX.RU.
Среди регионов лидерами по объему закупок у МСП стали Москва (сумма закупок более 1670 млрд руб.), Санкт-Петербург (почти 387 млрд), Республика Татарстан (около 225 млрд), Московская и Свердловская области (около 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно). По приросту объемов заключенных договоров закупок у МСП лидируют также эти субъекты РФ. В частности, в Москве прирост — более 1116 млрд рублей, в Татарстане — более 175 млрд, в Санкт-Петербурге — более 163 млрд, в Подмосковье и Свердловской области — 100 млрд и 79 млрд рублей соответственно. Кроме того, в десятку лидеров по этому показателю вошли Краснодарский край (прирост более 49 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 38 млрд рублей), Новосибирская и Воронежская области (34 млрд и почти 28 млрд соответственно), Пермский край (более 27 млрд рублей).
В компании также фиксируют кратный рост объемов договоров на закупку ряда товаров, работ и услуг. Так, по вспомогательным услугам, связанным с финансовым посредничеством и страхованием, рост составил 33 раза. Объемы закупаемой продукции и услуг частных домашних хозяйств выросли в 21 раз. Почти в 16 раз больше приобретено услуг по уходу с обеспечением проживания. Лидирующие позиции также занимают услуги по трудоустройству и подбору персонала, строительные работы, финансовые услуги и услуги в области культуры.
Также отмечается, что крупнейшими заказчиками по объему закупок у представителей МСП по итогам первого полугодия 2024 года стали РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк, «Россети Московский регион».
Напомним, в рамках федерального закона № 223-ФЗ компании с госучастием должны в течение года совершать не менее 25% закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Исполнение норм квотирования контролируют Корпорация МСП и органы власти регионов. Объем закупок включен в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал глава государства Владимир Путин.