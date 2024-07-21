Третий этап выплат пострадавшему МСП начали в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Губернатор Белгородской области рассказал, что прошедшие отбор на втором этапе предприниматели уже получили более 100 миллионов рублей. На следующей неделе выплаты по этой части продолжат. В то же время стартовал третий этап отбора.
Ранее в регионе продлили отсрочку по выплате налогов и страховых платежей для пострадавшего от обстрелов или потерявшего более 30% дохода из-за оперативной обстановки бизнеса. Оплату можно перенести на 2025 год и производить её ежемесячно равными долями.