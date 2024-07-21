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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Третий этап выплат пострадавшему МСП начали в Белгородской области

Третий этап выплат пострадавшему МСП начали в Белгородской области

21 июля 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney
В регионе запустили третий отбор на выплаты среди представителей малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за обстрелов ВСУ, сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области рассказал, что прошедшие отбор на втором этапе предприниматели уже получили более 100 миллионов рублей. На следующей неделе выплаты по этой части продолжат. В то же время стартовал третий этап отбора.

Ранее в регионе продлили отсрочку по выплате налогов и страховых платежей для пострадавшего от обстрелов или потерявшего более 30% дохода из-за оперативной обстановки бизнеса. Оплату можно перенести на 2025 год и производить её ежемесячно равными долями.

Кто из белгородских предпринимателей может получить отсрочку по налогам?
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#Евгений Грицков#Общество#Экономика#Налоги#Губернатор#Отсрочка#Выплаты#Вячеслав Гладков#МСП#Приграничье#Пострадавший бизнес
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