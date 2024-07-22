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МСП

Выплаты компенсаций белгородскому МСП задерживаются из-за процесса согласования

22 июля 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
МСП
Для пострадавших объектов МСП в Белгородской области выдают компенсационные выплаты. Так, это 240 и 30 млн — компенсации за покупку оборудования, 700 млн — компенсация ущерба и 264 млн — выплата оплаты труда в виде МРОТа сотрудникам ИП и потребительского рынка. Однако не все получили компенсацию.

Как объяснили в региональном министерстве экономики, задержки связаны из-за процесса оформления. До конца текущей недели оставшиеся деньги смогут получить и другие заявители. Министерство и казначейство РФ согласовывают документы.

В первом полугодии 2024 года субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования МСП, расположенных в «городских и иных поселениях», выделили 120 млн рублей, однако по факту получилось выплатить пока 84 млн рублей. Сумма финансирования на год для этих целей — 240 млн рублей.

Для предприятий сельской местности на год выделено 30 млн рублей. Здесь же квартальный план выполнили на 100%. Сумму разделили поровну на три квартала 2024 года. Первые 10 млн уже выплачены.

Также в этом году планируется освоить ещё 700 млн рублей, которые пойдут уже на компенсацию ущерба, который получили объекты малого и среднего бизнеса в Белгородской области. За три отбора с января по июнь поступило 306 подобных заявок — это 594,5 млн рублей. Однако субсидии получили только 92 предприятия из подавших заявку. Они в общей сумме получили 335,6 млн рублей.

264 млн рублей выделены для сферы потребительского рынка и индивидуальных предпринимателей — это выплаты в виде МРОТ для каждого их работника. За два отбора поступило 222 заявки — это 250,4 млн рублей. На данный момент деньги получили 116 объектов предпринимательства. Выплачено 127,3 млн рублей.

Кто из белгородских предпринимателей может получить отсрочку по налогам?
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Субсидии#Индивидуальные предприниматели#Малый бизнес#Новости Белгорода#Средний бизнес#Белгород#МСП#Министерство экономики
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