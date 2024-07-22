Выплаты компенсаций белгородскому МСП задерживаются из-за процесса согласования

Также в этом году планируется освоить ещё 700 млн рублей, которые пойдут уже на компенсацию ущерба, который получили объекты малого и среднего бизнеса в Белгородской области. За три отбора с января по июнь поступило 306 подобных заявок — это 594,5 млн рублей. Однако субсидии получили только 92 предприятия из подавших заявку. Они в общей сумме получили 335,6 млн рублей.