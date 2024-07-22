Минсоцзащиты: за 5 месяцев 2024 года из Белгородской области уехало 18 тысяч человек

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Количество мигрантов в Белгородской области уменьшается. На оперативном совещании правительства региона министр соцзащиты Елена Ботанова рассказала о количестве иностранцев в области.
За 5 месяцев 2024 года прибыло чуть больше 15 тысяч человек, за аналогичный период 2023 года их было 17 тысяч. Уехало в 2024 году 18 тысяч человек, в 2023-м — 17,5 тысячи.
Удельный вес иностранцев в структуре занятого населения Белгородской области составляет 1%.
Напомним, что по данным регионального УМВД, количество приглашений иностранцев в Белгородскую область уменьшилось на 72%. Разрешение на работу получило на 20% меньше мигрантов — 22, ВНЖ на 42% меньше — это 505 человек.