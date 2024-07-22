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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Минсоцзащиты: за 5 месяцев 2024 года из Белгородской области уехало 18 тысяч человек

Минсоцзащиты: за 5 месяцев 2024 года из Белгородской области уехало 18 тысяч человек

22 июля 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
18 тысяч человек уехало из региона за пять месяцев 2024 года, приехало — 15 тысяч.
Сюжет
УМВД

Количество мигрантов в Белгородской области уменьшается. На оперативном совещании правительства региона министр соцзащиты Елена Ботанова рассказала о количестве иностранцев в области.

За 5 месяцев 2024 года прибыло чуть больше 15 тысяч человек, за аналогичный период 2023 года их было 17 тысяч. Уехало в 2024 году 18 тысяч человек, в 2023-м — 17,5 тысячи.

Удельный вес иностранцев в структуре занятого населения Белгородской области составляет 1%.

Напомним, что по данным регионального УМВД, количество приглашений иностранцев в Белгородскую область уменьшилось на 72%. Разрешение на работу получило на 20% меньше мигрантов — 22, ВНЖ на 42% меньше — это 505 человек.

С января в Белгородской области запретили въезд и выдворили более сотни мигрантов
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Мигранты#УМВД#Соцзащита
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