Около 2% преступлений в Белгородской области совершают мигранты из стран СНГ

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Белгородской области проживает около 18 тысяч иностранных граждан. Большую часть из них составляют украинцы — 31,9%. Также среди иностранцев есть жители Узбекистана — 16,8%, Казахстана — 8,2%, Таджикистана — 5,9% и Киргизии — 3,6%.
Только в этом году из региона из-за административных правонарушений выдворили 145 мигрантов. В 2023 году таких случаев было 135, а в 2022 году — 111.
Также мигранты всё чаще уклоняются от выезда из РФ после истечения срока пребывания: в 2024 году таких протоколов составили 178, в 2023-м — 197, в 2022-м — 129.
Кроме того, около 2% преступлений в регионе совершают мигранты. Чаще всего жители стран СНГ нарушают закон РФ из-за имущества.