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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Полиция

Около 2% преступлений в Белгородской области совершают мигранты из стран СНГ

15 июля 2024, 12:01
Фото: 1MI
Полиция

Из Белгородской области с начала года выдворили более 100 мигрантов

Больше сотни мигрантов в 2024 году нарушили сроки пребывания, ещё столько же выдворили из региона за административные правонарушения. Подробности узнали журналисты «Открытого Белгорода» в областном управлении МВД.

В Белгородской области проживает около 18 тысяч иностранных граждан. Большую часть из них составляют украинцы — 31,9%. Также среди иностранцев есть жители Узбекистана — 16,8%, Казахстана — 8,2%, Таджикистана — 5,9% и Киргизии — 3,6%.

Только в этом году из региона из-за административных правонарушений выдворили 145 мигрантов. В 2023 году таких случаев было 135, а в 2022 году — 111.

Также мигранты всё чаще уклоняются от выезда из РФ после истечения срока пребывания: в 2024 году таких протоколов составили 178, в 2023-м — 197, в 2022-м — 129.

Кроме того, около 2% преступлений в регионе совершают мигранты. Чаще всего жители стран СНГ нарушают закон РФ из-за имущества.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мигранты#Иностранцы#Новости Белгорода#Белгород
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