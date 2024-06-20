Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Полицейские и сотрудники ФСБ провели первый этап операции «Нелегал». Силовики нагрянули с проверкой на строительные объекты в регионе.
Всего выявили 338 административных правонарушений в миграционной сфере. Проверка проходила в Белгороде, Корочанском районе, Губкинском и Яковлевском городских округах.
В Губкинском горокруге нашли 13 иностранных граждан без патента. На них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Один из граждан был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ»).
В Белгороде и Корочанском районе привлекли к ответственности шестерых иностранцев. Им назначили наказание в виде в виде административных штрафов в размере 2 000 рублей.
В Яковлевском городском округе проверка проходила при поддержке спецназа Росгвардии. Составлено 48 административных протоколов. По 11 иностранным гражданам суд принял решение о выдворении их за пределы РФ. Всего за проведение операции суд принял 17 подобных решений.
Также выявлены нарушения Уголовного Кодекса. Из них 15 — по статье за фиктивную регистрацию (322.2 УК РФ), 13 — по статье за фиктивную постановку на учёт (322.3 УК РФ). По десяти гражданам приняли решение о запрете въезда на территорию РФ, а 11 иностранцам сократили срок пребывания в стране.
При проверке было выявлено 13 административных правонарушений, допущенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.