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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Полиция

Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках

20 июня 2024, 12:19
Фото: 1MI
Полиция

В Белгородской области провели операцию «Нелегал»

Из-за многочисленных нарушений решено выдворить несколько иностранцев, некоторым сократили срок пребывания в РФ. Выписаны штрафы — не только мигрантам, но и предпринимателям, на которых они работали. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
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Стройка

Полицейские и сотрудники ФСБ провели первый этап операции «Нелегал». Силовики нагрянули с проверкой на строительные объекты в регионе.

Всего выявили 338 административных правонарушений в миграционной сфере. Проверка проходила в Белгороде, Корочанском районе, Губкинском и Яковлевском городских округах.

В Губкинском горокруге нашли 13 иностранных граждан без патента. На них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Один из граждан был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ»).

В Белгороде и Корочанском районе привлекли к ответственности шестерых иностранцев. Им назначили наказание в виде в виде административных штрафов в размере 2 000 рублей.

В Яковлевском городском округе проверка проходила при поддержке спецназа Росгвардии. Составлено 48 административных протоколов. По 11 иностранным гражданам суд принял решение о выдворении их за пределы РФ. Всего за проведение операции суд принял 17 подобных решений.

Также выявлены нарушения Уголовного Кодекса. Из них 15 — по статье за фиктивную регистрацию (322.2 УК РФ), 13 — по статье за фиктивную постановку на учёт (322.3 УК РФ). По десяти гражданам приняли решение о запрете въезда на территорию РФ, а 11 иностранцам сократили срок пребывания в стране.

При проверке было выявлено 13 административных правонарушений, допущенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

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#Ангелина Зиброва#Белгородская область#Происшествия#Мигранты#Стройка#Новости Белгорода#Силовики#Нелегалы#Белгород
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