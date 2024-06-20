Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках

Также выявлены нарушения Уголовного Кодекса. Из них 15 — по статье за фиктивную регистрацию (322.2 УК РФ), 13 — по статье за фиктивную постановку на учёт (322.3 УК РФ). По десяти гражданам приняли решение о запрете въезда на территорию РФ, а 11 иностранцам сократили срок пребывания в стране.