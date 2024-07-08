В Белгородской области снизилось количество трудовых мигрантов

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Допустимую долю иностранных рабочих снизят в 11 регионах России в 2025 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. Например, в Дагестане по ходатайству региона введут ограничение на использование иностранных работников в строительстве в размере до 30%. В Краснодарском крае — в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве до 50%, в сферах транспортировки и хранении, в гостинично-ресторанном бизнесе — до 15%.
Журналисты Бел.Ру выяснили, есть ли особые ограничения в Белгородской области. По информации регионального правительства, на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к снижению количества трудовых мигрантов, которые работают на территории региона.
При этом иностранцев привлекают на работу на вакансии, которые длительное время не заполняются гражданами Российской Федерации. По итогам 2023 года совокупная (средняя) доля иностранных работников в численности экономически активного населения Белгородской области составила 1%.
В правительстве также добавили, что согласно постановлению правительства РФ, на 2024 год установлена допустимая доля иностранцев в организациях в следующих видах деятельности: