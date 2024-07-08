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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Белгородской области снизилось количество трудовых мигрантов

В Белгородской области снизилось количество трудовых мигрантов

8 июля 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Минтруд России с учётом предложений от регионов разработал проект постановления о сокращении в 11 субъектах РФ допустимой доли иностранных работников на 2025 год. Журналисты Бел.Ру выяснили, как обстоят дела с иностранными работниками в Белгородской области.

Допустимую долю иностранных рабочих снизят в 11 регионах России в 2025 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. Например, в Дагестане по ходатайству региона введут ограничение на использование иностранных работников в строительстве в размере до 30%. В Краснодарском крае — в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве до 50%, в сферах транспортировки и хранении, в гостинично-ресторанном бизнесе — до 15%.

Журналисты Бел.Ру выяснили, есть ли особые ограничения в Белгородской области. По информации регионального правительства, на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к снижению количества трудовых мигрантов, которые работают на территории региона.

При этом иностранцев привлекают на работу на вакансии, которые длительное время не заполняются гражданами Российской Федерации. По итогам 2023 года совокупная (средняя) доля иностранных работников в численности экономически активного населения Белгородской области составила 1%.

В правительстве также добавили, что согласно постановлению правительства РФ, на 2024 год установлена допустимая доля иностранцев в организациях в следующих видах деятельности:

  • строительство — не более 80%;
  • оптовая торговля древесным сырьём и необработанными лесоматериалами — не более 50%;
  • выращивание овощей — не более 50%;
  • лесоводство и лесозаготовки — не более 50%;
  • обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — не более 50%;
  • оптовая торговля пиломатериалами — не более 50%;
  • розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах — не более 15%;
  • розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах — не более 15%;
  • розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) — 0%;
  • деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта — не более 24%;
  • деятельность автомобильного грузового транспорта — не более 24%;
  • управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — не более 70%;
  • деятельность по обслуживанию зданий и территорий — не более 70%;
  • деятельность в области спорта прочая — не более 25%.
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Работа#Правительство РФ#Эксклюзив#Ограничения#Белгород#Трудовые мигранты#Деятельность
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