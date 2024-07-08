В Белгородской области снизилось количество трудовых мигрантов

Допустимую долю иностранных рабочих снизят в 11 регионах России в 2025 году, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. Например, в Дагестане по ходатайству региона введут ограничение на использование иностранных работников в строительстве в размере до 30%. В Краснодарском крае — в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве до 50%, в сферах транспортировки и хранении, в гостинично-ресторанном бизнесе — до 15%.