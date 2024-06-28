Силовики проверили ситуацию с мигрантами на стройках и нашли более 300 нарушений

Также возбуждено 15 уголовных дел по статье о «фиктивной регистрации» (ст. 322.2 УК РФ) и 13 уголовных дел по статье о «фиктивной постановке на учёт» (ст. 322.3 УК РФ) иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в России.