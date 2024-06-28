Силовики проверили ситуацию с мигрантами на стройках и нашли более 300 нарушений

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Силовики прошлись с рейдами по стройкам региона. Проверку проводили на предмет соблюдения там миграционного законодательства.
В результате проверок выявлено 338 нарушений в сфере миграции. Суд принял решение о выдворении 17 иностранных граждан из России. Кроме того, заведено 13 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также возбуждено 15 уголовных дел по статье о «фиктивной регистрации» (ст. 322.2 УК РФ) и 13 уголовных дел по статье о «фиктивной постановке на учёт» (ст. 322.3 УК РФ) иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в России.
Напомним, что вместе с сотрудниками ФСБ рейды проводили полицейские и росгвардейцы.