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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

ФСБ проверила соблюдение миграционного законодательства в Белгородской области

Силовики проверили ситуацию с мигрантами на стройках и нашли более 300 нарушений

28 июня 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney

ФСБ проверила соблюдение миграционного законодательства в Белгородской области

По итогам проверки вынесено 17 решений о выдворении иностранцев за пределы РФ. Выявлены и более серьёзные нарушения, по которым возбуждены уголовные дела — за фиктивную регистрацию и постановку на учёт, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Силовики прошлись с рейдами по стройкам региона. Проверку проводили на предмет соблюдения там миграционного законодательства.

В результате проверок выявлено 338 нарушений в сфере миграции. Суд принял решение о выдворении 17 иностранных граждан из России. Кроме того, заведено 13 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также возбуждено 15 уголовных дел по статье о «фиктивной регистрации» (ст. 322.2 УК РФ) и 13 уголовных дел по статье о «фиктивной постановке на учёт» (ст. 322.3 УК РФ) иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в России.

Напомним, что вместе с сотрудниками ФСБ рейды проводили полицейские и росгвардейцы.

Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках
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