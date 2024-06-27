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Филиалы Россети Центр подключили к электросетям новые предприятия и жилой микрорайон

Филиалы Россети Центр подключили к электросетям новые предприятия и жилой микрорайон

27 июня 2024, 13:34
Фото: Белгородэнерго
Энергетики способствуют развитию регионов, обеспечивая электроэнергией новые промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты и жилые комплексы.

В частности, «Белгородэнерго» завершил первый этап возведения сетевой инфраструктуры для электроснабжения микрорайона Московский в пригороде областного центра, где планируется построить жилье для 8,5 тыс. человек. На первом этапе энергетики построили шесть трансформаторных подстанций, три распределительных пункта, смонтировали два комплектных распределительных устройства и несколько кабельных линий общей протяженностью 28 км. Мощность присоединения первой очереди микрорайона составила 360 кВт, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Строительство нового массива с многоквартирными и частными домами началось в 2023 году. Постепенно здесь планируют возвести до 250 тысяч квадратных метров жилья, собственную инженерную и социальную инфраструктуру. Все будет выполнено в едином стиле с использованием передовых технологий и современных проектных решений.

Технологическое присоединение жилищных комплексов входит в перечень приоритетных направлений работы энергетиков и направлено на содействие реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: Белгородэнерго
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Строительство#Белгородэнерго#Национальный проект#Электроснабжение#Московский#Трансформаторные подстанции#Современные технологии
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