Филиалы Россети Центр подключили к электросетям новые предприятия и жилой микрорайон

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В частности, «Белгородэнерго» завершил первый этап возведения сетевой инфраструктуры для электроснабжения микрорайона Московский в пригороде областного центра, где планируется построить жилье для 8,5 тыс. человек. На первом этапе энергетики построили шесть трансформаторных подстанций, три распределительных пункта, смонтировали два комплектных распределительных устройства и несколько кабельных линий общей протяженностью 28 км. Мощность присоединения первой очереди микрорайона составила 360 кВт, сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Строительство нового массива с многоквартирными и частными домами началось в 2023 году. Постепенно здесь планируют возвести до 250 тысяч квадратных метров жилья, собственную инженерную и социальную инфраструктуру. Все будет выполнено в едином стиле с использованием передовых технологий и современных проектных решений.
Технологическое присоединение жилищных комплексов входит в перечень приоритетных направлений работы энергетиков и направлено на содействие реализации национального проекта «Жилье и городская среда».