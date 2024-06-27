Филиалы Россети Центр подключили к электросетям новые предприятия и жилой микрорайон

В частности, «Белгородэнерго» завершил первый этап возведения сетевой инфраструктуры для электроснабжения микрорайона Московский в пригороде областного центра, где планируется построить жилье для 8,5 тыс. человек. На первом этапе энергетики построили шесть трансформаторных подстанций, три распределительных пункта, смонтировали два комплектных распределительных устройства и несколько кабельных линий общей протяженностью 28 км. Мощность присоединения первой очереди микрорайона составила 360 кВт, сообщает телеграм-канал «Информбюро».