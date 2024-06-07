Белгородские чиновники и организации неэффективно освоили 1,6 млрд бюджетных средств

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
226 нарушений установлено за неэффективное использование бюджетных средств на 1,6 млрд рублей за 2023 год. Доклад об этом представила Контрольно-счётная палата на заседании Белгородской областной думы. Всего было выявлено 1260 нарушений и недостатков.
Нарушений на 1,1 млрд выявили в деятельности регионального оператора по обращению с ТКО ООО ЦЭБ. Есть и нарушения от подрядчиков, которые предоставляли жильё взамен аварийного — на 100 млн рублей.
В некоторых муниципалитетах коммунальная техника простаивала. На её закупку выделили больше 68 млн рублей. По итогам проверок руководителям исполнительных органов, органов местного управления и организациям внесли 44 представления.
Работы по устранению нарушений продолжаются.
За 2023 год по запросам Счётной палаты направлено семь обращений в прокуратуру области, девять — в УМВД России по Белгородской области, восемь — в ФСБ, шесть — в Следственное управление Следственного комитета по Белгородской области, три — в прокуратуру Белгорода, одно — в Старооскольскую городскую прокуратуру, одно — в ОМВД по Яковлевскому городскому округу. А по итогам нарушений в сфере закупок — в УФАС.