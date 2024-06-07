Белгородские чиновники и организации неэффективно освоили 1,6 млрд бюджетных средств

За 2023 год по запросам Счётной палаты направлено семь обращений в прокуратуру области, девять — в УМВД России по Белгородской области, восемь — в ФСБ, шесть — в Следственное управление Следственного комитета по Белгородской области, три — в прокуратуру Белгорода, одно — в Старооскольскую городскую прокуратуру, одно — в ОМВД по Яковлевскому городскому округу. А по итогам нарушений в сфере закупок — в УФАС.