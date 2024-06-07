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Белгородские чиновники и организации неэффективно освоили 1,6 млрд бюджетных средств

Белгородские чиновники и организации неэффективно освоили 1,6 млрд бюджетных средств

7 июня 2024, 07:54
Фото: 1MI
Доклад Контрольно-счётной палаты зачитали на заседании Белгородской облдумы 6 июня 2024 года. За прошедший год установили 1260 нарушений и недостатков.

226 нарушений установлено за неэффективное использование бюджетных средств на 1,6 млрд рублей за 2023 год. Доклад об этом представила Контрольно-счётная палата на заседании Белгородской областной думы. Всего было выявлено 1260 нарушений и недостатков.

Нарушений на 1,1 млрд выявили в деятельности регионального оператора по обращению с ТКО ООО ЦЭБ. Есть и нарушения от подрядчиков, которые предоставляли жильё взамен аварийного — на 100 млн рублей.

В некоторых муниципалитетах коммунальная техника простаивала. На её закупку выделили больше 68 млн рублей. По итогам проверок руководителям исполнительных органов, органов местного управления и организациям внесли 44 представления.

Работы по устранению нарушений продолжаются.

За 2023 год по запросам Счётной палаты направлено семь обращений в прокуратуру области, девять — в УМВД России по Белгородской области, восемь — в ФСБ, шесть — в Следственное управление Следственного комитета по Белгородской области, три — в прокуратуру Белгорода, одно — в Старооскольскую городскую прокуратуру, одно — в ОМВД по Яковлевскому городскому округу. А по итогам нарушений в сфере закупок — в УФАС.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#ФСБ#Муниципалитеты#Организации#Белгород#ЦЭБ#Подрядчик#Рубли#Контрольно-счётная палата#УФАС России
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