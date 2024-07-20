С января в Белгородской области запретили въезд и выдворили более сотни мигрантов

28 июня стало известно, что ФСБ проверила ситуацию с мигрантами на стройках, в ходе проверки обнаружили более трёх сотен нарушений. По итогам — за пределы России выдворили 17 иностранных граждан, по некоторым из нарушений возбудили уголовные дела. Это фиктивные регистрацию и постановка на учёт.