С января в Белгородской области запретили въезд и выдворили более сотни мигрантов

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
За полгода в Белгородской области принято 182 постановления об уменьшении сроков нахождения граждан других стран в России. Для 15 человек — это депортация. Также для пятерых началась процедура повторного приёма.
Суды Белгородской области вынесли 108 решений об административном выдворении из РФ для иностранцев по материалам административных дел миграционных служб. Ещё 191 человеку был запрещён въезд в Россию.
28 июня стало известно, что ФСБ проверила ситуацию с мигрантами на стройках, в ходе проверки обнаружили более трёх сотен нарушений. По итогам — за пределы России выдворили 17 иностранных граждан, по некоторым из нарушений возбудили уголовные дела. Это фиктивные регистрацию и постановка на учёт.