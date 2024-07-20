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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Миграционные службы

С января в Белгородской области запретили въезд и выдворили более сотни мигрантов

20 июля 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
Миграционные службы

За полгода в Белгородской области приняли 15 решений о депортации мигрантов

182 решения о сокращении сроков пребывания иностранных граждан в России привели к депортации 15 людей и началу процедуры реадмиссии для пятерых. Также суды Белгородской области приняли решения об административном выдворении 108 иностранцев за пределы РФ и запретили въезд ещё 191 иностранцу.

За полгода в Белгородской области принято 182 постановления об уменьшении сроков нахождения граждан других стран в России. Для 15 человек — это депортация. Также для пятерых началась процедура повторного приёма.

Суды Белгородской области вынесли 108 решений об административном выдворении из РФ для иностранцев по материалам административных дел миграционных служб. Ещё 191 человеку был запрещён въезд в Россию.

28 июня стало известно, что ФСБ проверила ситуацию с мигрантами на стройках, в ходе проверки обнаружили более трёх сотен нарушений. По итогам — за пределы России выдворили 17 иностранных граждан, по некоторым из нарушений возбудили уголовные дела. Это фиктивные регистрацию и постановка на учёт.

Силовики проверили ситуацию с мигрантами на стройках и нашли более 300 нарушений
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Миграция#Новости Белгорода#Депортация#Белгород#Иностранные граждане#Административное выдворение
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