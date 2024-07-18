Временное убежище в Белгородской области за три месяца получили 60 иностранцев

Разрешение на работу дали на 21% меньше — всего 22. Статусы беженцев не выдавались, временное убежище получили 60 иностранцев, это на 114% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 20 заявлений рассмотрели по госпрограмме по добровольному возвращению в Россию. Российское гражданство получило 825 иностранцев.