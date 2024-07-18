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Временное убежище в Белгородской области за три месяца получили 60 иностранцев

Временное убежище в Белгородской области за три месяца получили 60 иностранцев

18 июля 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
На 72% уменьшилось количество приглашений иностранцев в Белгородской области. ВНЖ получило на 42% меньше — 505 человек, сообщили в УМВД по Белгородской области.
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Работа

В УМВД по Белгородской области стали меньше легализовывать иностранцев. Количество приглашений в Россию уменьшилось на 75,2%. В ведомстве сообщают, что это связано с работой по пресечению каналов незаконной миграции.

За три месяца 2024 года выдали 244 разрешение на временное проживания, ВНЖ — 505, это на 42% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Разрешение на работу дали на 21% меньше — всего 22. Статусы беженцев не выдавались, временное убежище получили 60 иностранцев, это на 114% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 20 заявлений рассмотрели по госпрограмме по добровольному возвращению в Россию. Российское гражданство получило 825 иностранцев.

Напомним, что на территории области проживает около 18 тысяч мигрантов. Около 2% преступлений совершаются ими.

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#Алёна Мальцева#Общество#Работа#Беженцы#Миграция#Гражданство#Убежище#Белгород#Виза#Вид на жительство#Временное проживание#Заграничные паспорта
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