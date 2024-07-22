Экспертиза дома №55А на Щорса покажет, смогут ли туда вернуться жители до 27 июля

Сейчас в доме проживают в 5-8-м подъездах, рассказал Валентин Демидов. Для 1-4-го подъездов проводят экспертизу, по её результатам решат, смогут ли жители вернуться в дома до 27 июля. В пунктах временного размещения находятся десять живших в доме человек.