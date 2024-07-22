Экспертиза дома №55А на Щорса покажет, смогут ли туда вернуться жители до 27 июля

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Жители дома №55А на Щорса, часть подъезда которого обрушилась в результате атаки ВСУ, смогут вернуться в уцелевшие квартиры до субботы, 27 июля.
Сейчас в доме проживают в 5-8-м подъездах, рассказал Валентин Демидов. Для 1-4-го подъездов проводят экспертизу, по её результатам решат, смогут ли жители вернуться в дома до 27 июля. В пунктах временного размещения находятся десять живших в доме человек.
«Моё предложение: до субботы провести все необходимые мероприятия, и если экспертиза подтвердит безопасность проживания — в субботу дать возможность людям заселиться в свои квартиры», — заявил Вячеслав Гладков.
В доме подключили по постоянной схеме электричество, воду, газ. По временной схеме от котельной подключена горячая вода. До начала отопительного сезона в доме появится горячая вода по постоянной схеме и отопление.