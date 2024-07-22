bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Экспертиза дома №55А на Щорса покажет, смогут ли туда вернуться жители до 27 июля

Экспертиза дома №55А на Щорса покажет, смогут ли туда вернуться жители до 27 июля

22 июля 2024, 07:49
Фото: bel.ru
27 июля собственники квартир в доме №55А на Щорса смогут вернуться в свои квартиры, если экспертиза подтвердит безопасность.
Сюжет
Щорса

Жители дома №55А на Щорса, часть подъезда которого обрушилась в результате атаки ВСУ, смогут вернуться в уцелевшие квартиры до субботы, 27 июля.

Сейчас в доме проживают в 5-8-м подъездах, рассказал Валентин Демидов. Для 1-4-го подъездов проводят экспертизу, по её результатам решат, смогут ли жители вернуться в дома до 27 июля. В пунктах временного размещения находятся десять живших в доме человек.

«Моё предложение: до субботы провести все необходимые мероприятия, и если экспертиза подтвердит безопасность проживания — в субботу дать возможность людям заселиться в свои квартиры», — заявил Вячеслав Гладков.

В доме подключили по постоянной схеме электричество, воду, газ. По временной схеме от котельной подключена горячая вода. До начала отопительного сезона в доме появится горячая вода по постоянной схеме и отопление.

Не все жители пострадавшего дома на Щорса, 55а получили обещанные выплаты в 10 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородке с улицы Щорса, 55а не могут дать акт о потере жильяДемонтаж повреждённой части дома на Щорса, 55а в Белгороде почти завершёнЦветы, иконы, игрушки вновь несут к стихийному мемориалу у дома на Щорса в Белгороде
#Алёна Мальцева#Происшествия#Щорса#Квартиры#Газ#Отопление#Подъезд#Вячеслав Гладков#ВСУ#Экспертиза#Валентин Демидов
Подпишитесь
Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском приграничье
Сегодня, 11:41
Белгородцев из обстреливаемых районов будут каждый день просить выехать в ПВР
Сегодня, 06:23
Под Белгородом «прилетело» на с/х предприятие, в приграничье — пожар из-за FPV-дрона
Сегодня, 10:23
Один из кандидатов на место Андросова в горсовете Белгорода выбывает из гонки
Сегодня, 11:10
Всё по плану: белгородские власти прокомментировали увольнение директоров школ
Сегодня, 07:27
«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?
Сегодня, 08:03