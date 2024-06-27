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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 08:58

Демонтаж повреждённой секции дома Щорса, 55а в Белгороде

Демонтаж повреждённой части дома на Щорса, 55а в Белгороде почти завершён

27 июня 2024, 08:56
Фото: Telegram-канал мэра Валентина Демидова
Демонтаж повреждённой секции дома Щорса, 55а в Белгороде
После ракетной атаки 12 мая в Белгороде произошло обрушение подъезда дома № 55а по улице Щорса. Мэр города Валентин Демидов рассказал, как проходит демонтаж повреждённых конструкций.

Мэр города Белгорода Валентин Демидов сообщил, что строители почти закончили демонтировать повреждённую часть дома на улице Щорса, 55а.

Оставшиеся фрагменты, которые примыкают к первому и четвёртому подъездам, рабочие будут разбирать вручную. К конце следующей недели планируют завершить демонтаж и вывезти мусор.

Мэр также напомнил, что, помимо восстановления повреждённых в результате атаки со стороны ВСУ второго и третьего подъездов, весь дом будет капитально отремонтирован.

Жители сами выбрали вариант отделки фасада. Большинство проголосовало за использование архитектурно-монтажной системы в кирпичных тонах и светлой фасадной штукатурки. Кроме того, здание оборудуют архитектурной подсветкой.

Напомним, 12 мая Белгород в очередной раз попал под обстрел. После объявления в 11:19 ракетной опасности над городом прозвучали взрывы. В Сети начали распространяться кадры с разрушенным подъездом на улице Щорса, 55а. В результате трагедии погибли 17 человек, включая троих детей.

Демонтаж повреждённой секции дома на улице Щорса, 55а в Белгороде
Видео: видео из Telegram-канала «ДЕМИДОВ»
Пострадавший дом на Щорса в Белгороде весь попадёт под капитальный ремонт
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