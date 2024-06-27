Демонтаж повреждённой части дома на Щорса, 55а в Белгороде почти завершён

Напомним, 12 мая Белгород в очередной раз попал под обстрел. После объявления в 11:19 ракетной опасности над городом прозвучали взрывы. В Сети начали распространяться кадры с разрушенным подъездом на улице Щорса, 55а. В результате трагедии погибли 17 человек, включая троих детей.