Демонтаж повреждённой части дома на Щорса, 55а в Белгороде почти завершён

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Мэр города Белгорода Валентин Демидов сообщил, что строители почти закончили демонтировать повреждённую часть дома на улице Щорса, 55а.
Оставшиеся фрагменты, которые примыкают к первому и четвёртому подъездам, рабочие будут разбирать вручную. К конце следующей недели планируют завершить демонтаж и вывезти мусор.
Мэр также напомнил, что, помимо восстановления повреждённых в результате атаки со стороны ВСУ второго и третьего подъездов, весь дом будет капитально отремонтирован.
Жители сами выбрали вариант отделки фасада. Большинство проголосовало за использование архитектурно-монтажной системы в кирпичных тонах и светлой фасадной штукатурки. Кроме того, здание оборудуют архитектурной подсветкой.
Напомним, 12 мая Белгород в очередной раз попал под обстрел. После объявления в 11:19 ракетной опасности над городом прозвучали взрывы. В Сети начали распространяться кадры с разрушенным подъездом на улице Щорса, 55а. В результате трагедии погибли 17 человек, включая троих детей.