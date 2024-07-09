Не все жители пострадавшего дома на Щорса, 55а получили обещанные выплаты в 10 тысяч

Напомним, через два дня после трагедии 12 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все жители пострадавшего дома получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Спустя почти два месяца одна из собственниц пожаловалась, что даже не может получить акт о потере жилья.