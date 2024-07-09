Не все жители пострадавшего дома на Щорса, 55а получили обещанные выплаты в 10 тысяч

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Как сообщили изданию в пресс-службе областного правительства, обещанные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 544 жителя дома на Щорса, 55а. О сроках выплат для других пострадавших не сообщается. На данный момент остальные заявления на получение единовременной материальной помощи находятся в процессе рассмотрения.
Выплаты по 50 и 100 тысяч рублей за частично или полностью утраченное имущество ещё не перечисляли. Заявления и документы граждан сейчас проходят проверку.
Напомним, через два дня после трагедии 12 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все жители пострадавшего дома получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Спустя почти два месяца одна из собственниц пожаловалась, что даже не может получить акт о потере жилья.