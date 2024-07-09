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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Обрушенный подъезд дома по улице Щорса в Белгороде

Не все жители пострадавшего дома на Щорса, 55а получили обещанные выплаты в 10 тысяч

9 июля 2024, 11:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обрушенный подъезд дома по улице Щорса в Белгороде

Компенсации собственникам разрушенных квартир в доме на Щорса ещё не перечисляли

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получило более 500 жителей дома на Щорса, где в мае обрушился подъезд в результате атаки ВСУ. Подробности сообщает издание «Фонарь».

Как сообщили изданию в пресс-службе областного правительства, обещанные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 544 жителя дома на Щорса, 55а. О сроках выплат для других пострадавших не сообщается. На данный момент остальные заявления на получение единовременной материальной помощи находятся в процессе рассмотрения.

Выплаты по 50 и 100 тысяч рублей за частично или полностью утраченное имущество ещё не перечисляли. Заявления и документы граждан сейчас проходят проверку.

Напомним, через два дня после трагедии 12 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все жители пострадавшего дома получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Спустя почти два месяца одна из собственниц пожаловалась, что даже не может получить акт о потере жилья.

Белгородке с улицы Щорса, 55а не могут дать акт о потере жилья
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