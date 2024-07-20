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ДТП

Водитель Volkswagen Polo наехала на женщину и девушку в Ракитянском районе

20 июля 2024, 10:15
Фото: 1MI
ДТП
На улице Пролетарской в Ракитянском районе вчера мужчина за рулём иномарки сбил девушку 24 лет и женщину 39 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГАИ. Они получили различные телесные повреждения.

Вчера на улице Пролетарской в Ракитянском районе мужчина за рулём Volkswagen Polo сбил девушку 24 лет и женщину 39 лет, сообщает ГАИ. Это случилось примерно в 11 часов утра. Белгородки получили различные телесные повреждения. На видео видно, что пострадавшие переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

30 июля 2023 года около пяти часов вечера в Октябрьском Белгородского района произошло ДТП с участием 11-летнего мальчика. Житель посёлка двигался на своём автомобиле по дороге со скоростью выше 60 километров в час и сбил ребёнка.

Мужчина выехал на правую обочину дороги, где находился несовершеннолетний, и наехал на ребёнка. Водитель скрылся с места аварии, но затем снова потерял контроль над автомобилем и столкнулся с деревом. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Вследствие полученных повреждений 11-летний юноша скончался в медицинском учреждении.

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