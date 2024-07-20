Водитель Volkswagen Polo наехала на женщину и девушку в Ракитянском районе

Мужчина выехал на правую обочину дороги, где находился несовершеннолетний, и наехал на ребёнка. Водитель скрылся с места аварии, но затем снова потерял контроль над автомобилем и столкнулся с деревом. Он получил травмы и был доставлен в больницу.