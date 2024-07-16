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Published Сегодня, 13:49

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Updated Сегодня, 13:49

Неработающий светофор на улице Губкина

Отважным пешеходам «разрешили» переходить дорогу на красный свет в Белгороде

16 июля 2024, 13:49
Фото: страница Дмитрия Рудова в соцсети
Неработающий светофор на улице Губкина

В Белгороде заметили сбой в работе светофоров

Дмитрий Рудов, экс-депутат горсовета Белгорода, обратил внимание на проблему с работой городских светофоров. Сбоят два светофора: один на Харгоре, а другой — в центре.

Дмитрий Рудов, экс-депутат горсовета Белгорода, опубликовал фотографии двух городских светофоров, которые явно работают со сбоями. Один из светофоров расположен на улице Губкина, а другой — на проспекте Славы, 131.

«По всей видимости, если вы опытный пешеход, то можете перебегать дорогу на красный свет, одновременно такие манёвры запрещены для неопытных пешеходов. Если эксперимент покажет свою эффективность, то, возможно, что аналогичный режим работы установят на всех остальных светофорах города. Не дай бог, конечно», — прокомментировал Дмитрий Рудов.

Ранее жители Белгорода на ещё один светофор, который находится на улице Щорса. Зелёный свет на нём горит слишком мало, а красный — слишком долго. Администрация города объяснила причину.

Ещё один неработающий светофор, но уже на проспекте Славы, 131Ещё один неработающий светофор, но уже на проспекте Славы, 131
Ещё один неработающий светофор, но уже на проспекте Славы, 131
Фото: страница Дмитрия Рудова в соцсети
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#Валерия Колесникова#Город#Светофоры#Улица губкина#Проспект славы#Пешеходы#Новости Белгорода#Белгород
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