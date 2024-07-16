Отважным пешеходам «разрешили» переходить дорогу на красный свет в Белгороде

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Дмитрий Рудов, экс-депутат горсовета Белгорода, опубликовал фотографии двух городских светофоров, которые явно работают со сбоями. Один из светофоров расположен на улице Губкина, а другой — на проспекте Славы, 131.
«По всей видимости, если вы опытный пешеход, то можете перебегать дорогу на красный свет, одновременно такие манёвры запрещены для неопытных пешеходов. Если эксперимент покажет свою эффективность, то, возможно, что аналогичный режим работы установят на всех остальных светофорах города. Не дай бог, конечно», — прокомментировал Дмитрий Рудов.
Ранее жители Белгорода на ещё один светофор, который находится на улице Щорса. Зелёный свет на нём горит слишком мало, а красный — слишком долго. Администрация города объяснила причину.