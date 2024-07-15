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Published Сегодня, 08:29

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Суд вынес приговор водителю, совершившему наезд на ребёнка в Белгородском районе

Белгородец сбил мальчика, уехал, попал в ещё одно ДТП и теперь отправится в колонию

15 июля 2024, 08:29
Фото: 1MI

Суд вынес приговор водителю, совершившему наезд на ребёнка в Белгородском районе

Трагедия произошла в посёлке Октябрьский: в июле прошлого года водитель сбил ребёнка и скрылся с места преступления. Одиннадцатилетний мальчик скончался от полученных травм в больнице. Водителя осудили. Подробности сообщили в белгородском следкоме.
Сюжет
ДТП

30 июля 2023 года около 17:00 в посёлке Октябрьский Белгородского района случилось дорожно-транспортное происшествие. Местный житель ехал на своём автомобиле по дороге со скоростью более 60 км/ч.

Не справившись с управлением, мужчина выехал на правую обочину проезжей части, где в это время находился несовершеннолетний, и наехал на ребёнка. Водитель с места преступления скрылся, но после вновь не справился с управлением и врезался в дерево. Он пострадал и попал в больницу.

В результате полученных травм 11-летний мальчик скончался в больнице.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Приговором суда водителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Напомним, в июне 2024 года в Белгородском районе произошло ещё одно ДТП, в котором погиб десятилетний мальчик. Ребёнок на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому переходу.

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