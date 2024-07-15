Белгородец сбил мальчика, уехал, попал в ещё одно ДТП и теперь отправится в колонию

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:30
30 июля 2023 года около 17:00 в посёлке Октябрьский Белгородского района случилось дорожно-транспортное происшествие. Местный житель ехал на своём автомобиле по дороге со скоростью более 60 км/ч.
Не справившись с управлением, мужчина выехал на правую обочину проезжей части, где в это время находился несовершеннолетний, и наехал на ребёнка. Водитель с места преступления скрылся, но после вновь не справился с управлением и врезался в дерево. Он пострадал и попал в больницу.
В результате полученных травм 11-летний мальчик скончался в больнице.
Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Приговором суда водителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права управления транспортными средствами на 2,5 года.
Напомним, в июне 2024 года в Белгородском районе произошло ещё одно ДТП, в котором погиб десятилетний мальчик. Ребёнок на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому переходу.