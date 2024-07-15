Белгородец сбил мальчика, уехал, попал в ещё одно ДТП и теперь отправится в колонию

Не справившись с управлением, мужчина выехал на правую обочину проезжей части, где в это время находился несовершеннолетний, и наехал на ребёнка. Водитель с места преступления скрылся, но после вновь не справился с управлением и врезался в дерево. Он пострадал и попал в больницу.