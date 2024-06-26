Пенсионерка на Hyundai сбила пешехода и попала в больницу с подозрением на инсульт

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Примерно в восемь часов утра 25 июня около проспекта Гражданский, 53 в Белгороде случилось ДТП. 22-летний водитель Kia Optima не предоставил преимущество автомобилю Mazda CX-5 при повороте налево и столкнулся с ним. Травмированы 51-летний водитель иномарки и его 50-летняя пассажирка.
В Белгородском районе тоже не обошлось без аварий: ранним утром 46-летний водитель Mazda 6 не выдержал безопасную дистанцию и наехал на 50-летнего электросамокатчика, а затем — на металлический отбойник. Разлетевшимися осколками повредило и другой автомобиль — Lada Largus, которым управлял 52-летний водитель. В результате аварии водитель электросамоката скончался до приезда медиков, а водитель Mazda 6 ранен.
В Старооскольском округе зарегистрировали две аварии. Первая произошла в восемь утра в Старом Осколе: 74-летняя водитель Hyundai Solaris сбила 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы, а водителя госпитализировали с подозрением на инсульт.
В обед того же дня 64-летний водитель Toyota Corolla не предоставил преимущество 36-летней женщине, управляющей Lada Priora, и столкнулся с ней. Ранения получила водитель второй машины.