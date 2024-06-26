Пенсионерка на Hyundai сбила пешехода и попала в больницу с подозрением на инсульт

В Белгородском районе тоже не обошлось без аварий: ранним утром 46-летний водитель Mazda 6 не выдержал безопасную дистанцию и наехал на 50-летнего электросамокатчика, а затем — на металлический отбойник. Разлетевшимися осколками повредило и другой автомобиль — Lada Largus, которым управлял 52-летний водитель. В результате аварии водитель электросамоката скончался до приезда медиков, а водитель Mazda 6 ранен.