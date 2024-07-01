«Калина» и Lexus столкнулись в Белгородской области: один человек погиб, двое ранены

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
1 июля в Алексеевском горокруге произошло смертельное ДТП. В 11:35 на трассе столкнулись «Лада Калина» и Lexus. По предварительным данным УМВД, отечественное авто выехало на встречку.
На месте аварии погибла водитель «Калины» — 33-летняя женщина. Её пассажир — 16-летняя девушка — пострадала. Также травмирован 24-летний водитель иномарки.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован объезд. Причины ДТП уточняются.
Напомним, что в Белгороде перед выходными авария произошла рядом с Соборной площадью. Ранее в ГИБДД рассказали подробности случившегося.