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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

ДТП

«Калина» и Lexus столкнулись в Белгородской области: один человек погиб, двое ранены

1 июля 2024, 11:04
Фото: 1MI
ДТП

В УМВД сообщили о смертельной аварии в Белгородской области

ДТП произошло 1 июля в Алексеевском горокруге. Погибла водитель отечественного авто, её пассажир — девочка-подросток пострадала. Также травмирован водитель иномарки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, рассказали в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

1 июля в Алексеевском горокруге произошло смертельное ДТП. В 11:35 на трассе столкнулись «Лада Калина» и Lexus. По предварительным данным УМВД, отечественное авто выехало на встречку.

На месте аварии погибла водитель «Калины» — 33-летняя женщина. Её пассажир — 16-летняя девушка — пострадала. Также травмирован 24-летний водитель иномарки.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован объезд. Причины ДТП уточняются.

Напомним, что в Белгороде перед выходными авария произошла рядом с Соборной площадью. Ранее в ГИБДД рассказали подробности случившегося.

Смертельное ДТП в Алексеевском горокругеСмертельное ДТП в Алексеевском горокруге
Смертельное ДТП в Алексеевском горокруге Смертельное ДТП в Алексеевском горокруге
Смертельное ДТП в Алексеевском горокруге
Фото: УМВД России по Белгородской области
Стали известны подробности ДТП рядом с Соборной площадью в Белгороде
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#Инна Рогова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Белгород#Смертельное ДТП#Алексеевский горокруг
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