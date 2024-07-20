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Общественный порядок

В Белгородской области к административному аресту привлекли 2 566 человек за полгода

20 июля 2024, 12:45
Фото: 1MI
Общественный порядок
На территории Белгородской области за январь–июнь 2024 года выявлено 27 789 административных правонарушений, включая 12 528 случаев, связанных с нарушением общественного порядка и безопасности, что привело к административному аресту 2 566 человек.

С начала 2024 года и до июня включительно в Белгородской области зафиксировано 27 789 нарушений административного характера. Из них 12 528 связаны с нарушением общественного порядка и безопасности: мелкое хулиганство, появление пьяных людей на улицах, употребление алкоголя в общественных местах. В результате — к административной ответственности привлекли 2 566 нарушителей.

Ранее компанию «Бустра» из Самары привлекли к ответственности за давление на клиента, который задолжал по кредиту. Микрокредитная компания заключила соглашение о займе с жителем Старого Оскола. Клиент не мог вернуть деньги из-за проблем, и работники фирмы стали «кошмарить» его звонками каждый день.

Микрокредитную компанию оштрафовали за то, что она кошмарила белгородца звонками
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Административные правонарушения#Новости Белгорода#Общественный порядок#Белгород#Административный арест
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