В Белгородской области к административному аресту привлекли 2 566 человек за полгода

С начала 2024 года и до июня включительно в Белгородской области зафиксировано 27 789 нарушений административного характера. Из них 12 528 связаны с нарушением общественного порядка и безопасности: мелкое хулиганство, появление пьяных людей на улицах, употребление алкоголя в общественных местах. В результате — к административной ответственности привлекли 2 566 нарушителей.