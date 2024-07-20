В Белгородской области к административному аресту привлекли 2 566 человек за полгода

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
С начала 2024 года и до июня включительно в Белгородской области зафиксировано 27 789 нарушений административного характера. Из них 12 528 связаны с нарушением общественного порядка и безопасности: мелкое хулиганство, появление пьяных людей на улицах, употребление алкоголя в общественных местах. В результате — к административной ответственности привлекли 2 566 нарушителей.
Ранее компанию «Бустра» из Самары привлекли к ответственности за давление на клиента, который задолжал по кредиту. Микрокредитная компания заключила соглашение о займе с жителем Старого Оскола. Клиент не мог вернуть деньги из-за проблем, и работники фирмы стали «кошмарить» его звонками каждый день.