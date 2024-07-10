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Суд

Белгородца приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за инсценировку нападения на себя

10 июля 2024, 06:02
Фото: 1MI
Суд

Белгородца осудили за ложный донос

Житель Чернянского района решил отсрочить возврат долга весьма необычным способом — инсценировал нападение на себя. Но его план не сработал, и теперь ему предстоит заплатить штраф. Подробности сообщили в пресс-службе Старооскольского городского суда.
Сюжет
Штраф

По информации из материалов дела, 32-летний житель Чернянского района задолжал третьим лицам. Отсрочить возврат долга он решил весьма необычным способом.

Мужчина остановил свой автомобиль на одном из шоссе в Старом Осколе и инсценировал нападение на себя. Для этого житель региона ударил себя в живот крестообразной отвёрткой, которую затем выбросил в лесополосу, и разбросал вещи в салоне автомобиля. После этого он позвонил своему знакомому и сообщил, что на него напали неизвестные, угрожали оружием и похитили 3 миллиона рублей. Знакомый сообщил о произошедшем в дежурную часть отдела полиции.

На следующий день в больнице правонарушитель рассказал следователю свою версию событий. По факту этого «преступления» была проведена предварительная проверка, возбуждено уголовное дело. Таким образом, злоумышленник направил сотрудников полиции по ложному следу, потратив их время и ресурсы, которые могли быть использованы для раскрытия настоящего преступления.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия как заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ).

Учитывая смягчающие обстоятельства, подсудимого признали виновным и обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Белгородском областном суде.

Недавно в Белгородской области произошло настоящее нападение: гендиректор компании, будучи в алкогольном опьянении, выстрелил из охотничьего ружья в ногу своего подчинённого.

Пьяный гендиректор белгородской компании выстрелил из ружья в своего подчинённого
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