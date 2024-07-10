Белгородца приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за инсценировку нападения на себя

Мужчина остановил свой автомобиль на одном из шоссе в Старом Осколе и инсценировал нападение на себя. Для этого житель региона ударил себя в живот крестообразной отвёрткой, которую затем выбросил в лесополосу, и разбросал вещи в салоне автомобиля. После этого он позвонил своему знакомому и сообщил, что на него напали неизвестные, угрожали оружием и похитили 3 миллиона рублей. Знакомый сообщил о произошедшем в дежурную часть отдела полиции.