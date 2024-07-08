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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:45

Микрокредитную компанию из Самары обязали выплатить 50 тыс. за вред белгородцу

Микрокредитную компанию оштрафовали за то, что она кошмарила белгородца звонками

8 июля 2024, 09:45
Фото: 1MI

Микрокредитную компанию из Самары обязали выплатить 50 тыс. за вред белгородцу

Судебные приставы в Белгороде привлекли к административной ответственности микрокредитную компанию «Бустра» из Самары. Причина — систематическое давление на клиента, допустившего просрочку по договору займа. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

К административной ответственности привлекли микрофинансовую организацию «Бустра» из Самары. Организация заключила договор потребительского займа с жителем Старого Оскола. Из-за финансовых трудностей мужчина не смог выполнить свои обязательства по договору, и сотрудники компании начали ежедневно звонить ему с требованием вернуть просроченную задолженность. Мужчина обратился с жалобой в УФССП России по Белгородской области.

Изучив доказательства, сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о привлечении компании к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ст. 14.57 КоАП РФ) и назначил ей административный штраф в размере 50 000 рублей.

Организация не согласилась с вынесенным постановлением и попыталась оспорить его в судебном порядке. Однако Старооскольский городской суд отклонил жалобу. Тогда защитник компании попытался обжаловать решение в Белгородском областном суде, но снова безуспешно. МКК ООО «Бустра» заплатила штраф.

Напомним, что в прошлом году белгородец оформил микрокредит на 30 тысяч рублей на бывшую девушку, пока она спала.

Белгородец оформил микрокредит на бывшую девушку, пока она спала
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#Валерия Колесникова#Общество#Судебные приставы#Штраф#Административная ответственность#Задолженность#Жалоба#Белгород#Самара#Микрофинансовая организация#Микрокредиты
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