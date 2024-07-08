Микрокредитную компанию оштрафовали за то, что она кошмарила белгородца звонками

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
К административной ответственности привлекли микрофинансовую организацию «Бустра» из Самары. Организация заключила договор потребительского займа с жителем Старого Оскола. Из-за финансовых трудностей мужчина не смог выполнить свои обязательства по договору, и сотрудники компании начали ежедневно звонить ему с требованием вернуть просроченную задолженность. Мужчина обратился с жалобой в УФССП России по Белгородской области.
Изучив доказательства, сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о привлечении компании к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ст. 14.57 КоАП РФ) и назначил ей административный штраф в размере 50 000 рублей.
Организация не согласилась с вынесенным постановлением и попыталась оспорить его в судебном порядке. Однако Старооскольский городской суд отклонил жалобу. Тогда защитник компании попытался обжаловать решение в Белгородском областном суде, но снова безуспешно. МКК ООО «Бустра» заплатила штраф.
Напомним, что в прошлом году белгородец оформил микрокредит на 30 тысяч рублей на бывшую девушку, пока она спала.