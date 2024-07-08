Микрокредитную компанию оштрафовали за то, что она кошмарила белгородца звонками

К административной ответственности привлекли микрофинансовую организацию «Бустра» из Самары. Организация заключила договор потребительского займа с жителем Старого Оскола. Из-за финансовых трудностей мужчина не смог выполнить свои обязательства по договору, и сотрудники компании начали ежедневно звонить ему с требованием вернуть просроченную задолженность. Мужчина обратился с жалобой в УФССП России по Белгородской области.