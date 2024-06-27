Живут птицы и растёт трава? Белгородка пожаловалась на длительный ремонт гимназии

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
В ходе прямого эфира к главе региона обратилась белгородка Ольга. Она рассказала, что гимназия №5 в Белгороде стоит демонтированная, без окон и дверей.
Её заливает дождями, уже прорастает трава, в здании живут птицы. Здание рушится. Когда гимназия будет отремонтирована?
Ольга
Гладков отметил, что был на территории гимназии. Отремонтированную школу сдадут в эксплуатацию 1 сентября 2025 года.
Контракт заключен. Строительная организация работает. Контракт муниципалитета с подрядной организацией. Отправлю министра строительства для того, чтобы проверить ход работ.
Вячеслав Гладков