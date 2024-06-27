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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Живут птицы и растёт трава? Белгородка пожаловалась на длительный ремонт гимназии

Живут птицы и растёт трава? Белгородка пожаловалась на длительный ремонт гимназии

27 июня 2024, 17:09
Фото: 1MI
К главе региона обратилась жительница областного центра. По словам горожанки, в здании гимназии в Белгороде, которое ремонтируют, затянулся ремонт. Губернатор Вячеслав Гладков отправит на место регионального министра строительства.

В ходе прямого эфира к главе региона обратилась белгородка Ольга. Она рассказала, что гимназия №5 в Белгороде стоит демонтированная, без окон и дверей.

Её заливает дождями, уже прорастает трава, в здании живут птицы. Здание рушится. Когда гимназия будет отремонтирована?
Ольга

Гладков отметил, что был на территории гимназии. Отремонтированную школу сдадут в эксплуатацию 1 сентября 2025 года.

Контракт заключен. Строительная организация работает. Контракт муниципалитета с подрядной организацией. Отправлю министра строительства для того, чтобы проверить ход работ.
Вячеслав Гладков
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