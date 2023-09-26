Белгородец оформил микрокредит на бывшую девушку, пока она спала

22-летний житель Белгородского района несколько раз с согласия своей бывшей девушки оформлял на неё онлайн-кредиты. В последний раз парень не стал спрашивать разрешения и, используя её персональные данные, отправил заявку на новый заём. Всё это белгородец успел сделать, пока девушка спала.