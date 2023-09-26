Белгородец оформил микрокредит на бывшую девушку, пока она спала

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
22-летний житель Белгородского района несколько раз с согласия своей бывшей девушки оформлял на неё онлайн-кредиты. В последний раз парень не стал спрашивать разрешения и, используя её персональные данные, отправил заявку на новый заём. Всё это белгородец успел сделать, пока девушка спала.
На утро парень обманул бывшую возлюбленную: он сообщил, что его друзья перечислили на её карту 30 тыс. рублей. Поверив своему сожителю, белгородка сняла деньги и отдала их.
Спустя время 24-летней девушке начали поступать претензии от микрофинансовой организации из-за задолженности по кредиту. Белгородка решила обратиться в полицию.
В отношении бывшего сожителя девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.