Будут ли штрафы за отказ укрыться во время РО на частных белгородских объектах

За недопуск людей на частные объекты во время тревоги физических лиц в Севастополе предлагается штрафовать на 3-5 тысяч рублей, а должностных лиц — на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф планируется установить в размере до 300 тысяч рублей. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, предусмотрена ли подобная ответственность в Белгородской области.