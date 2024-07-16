Будут ли штрафы за отказ укрыться во время РО на частных белгородских объектах

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
За недопуск людей на частные объекты во время тревоги физических лиц в Севастополе предлагается штрафовать на 3-5 тысяч рублей, а должностных лиц — на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф планируется установить в размере до 300 тысяч рублей. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, предусмотрена ли подобная ответственность в Белгородской области.
В региональном правительстве нам сообщили, что на территории области ответственность за отказ укрыться во время ракетной опасности на частных объектах собственности не предусмотрена.
Также мы поинтересовались, планируется ли в регионе вводить подобную ответственность, но в областном правительстве нам посоветовали обратиться с этим вопросов в областное управление МВД.