bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Будут ли штрафы за отказ укрыться во время РО на частных белгородских объектах

Будут ли штрафы за отказ укрыться во время РО на частных белгородских объектах

16 июля 2024, 12:55
Фото: 1MI
В Севастополе вводят штрафы за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах собственности, для юрлиц он составит до 300 тысяч рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, планируется ли подобная ответственность в Белгородской области.

За недопуск людей на частные объекты во время тревоги физических лиц в Севастополе предлагается штрафовать на 3-5 тысяч рублей, а должностных лиц — на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф планируется установить в размере до 300 тысяч рублей. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, предусмотрена ли подобная ответственность в Белгородской области.

В региональном правительстве нам сообщили, что на территории области ответственность за отказ укрыться во время ракетной опасности на частных объектах собственности не предусмотрена.

Также мы поинтересовались, планируется ли в регионе вводить подобную ответственность, но в областном правительстве нам посоветовали обратиться с этим вопросов в областное управление МВД.

Дождь из осколков: обломки сбитых ракет ВСУ упали в центре Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Взрывы прогремели над Белгородом, сработала ПВООповещать белгородцев о ракетной угрозе выехали 35 мобильных экипажейКак будет работать сигнал о ракетной опасности без света в Белгородской области?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Штрафы#Физические лица#Эксклюзив#Организации#Севастополь#Белгород#Воздушная тревога#Должностные лица#Ракетная опасность#Михаил Развожаев
Подпишитесь
Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО
Сегодня, 12:03
Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?
Сегодня, 07:41
Осуждённый экс-депутат из Белгорода Фуглаев освоил профессию загрузчика-выгрузчика
Сегодня, 12:21
«Детей рвёт от запаха»: белгородцы жалуются на сильную вонь от свинокомплекса
Сегодня, 10:03
Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца
Сегодня, 13:21
Выбирай осмотрительно. Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту
Сегодня, 12:27