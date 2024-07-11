«Количество законов не равно их качеству»: Кошкин — о штрафах для самокатчиков

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для электросамокатчиков. В частности, инициатива предполагает наказание за превышение скорости, движение по проезжей части и тротуарам с нарушением правил, оставление места ДТП, вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования.
За превышение скорости на 5-10 км/ч водителю электросамоката может грозить штраф в размере от 500 до 800 рублей. За превышение на 10-15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15-20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей. Если же водитель превысил скорость более чем на 20 км/ч, ему, возможно, придётся заплатить штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
За перевозку ребёнка на электросамокате законопроектом предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей. Перевозка груза или буксировка с нарушениями может обойтись в 1 тысячу рублей.
Предполагается, что штраф за езду по автомагистралям составит 1 тысячу рублей, а по проезжей части — от 2 до 2,5 тысяч рублей. Если же водитель электросамоката нарушил правила ПДД и это привело к причинению лёгких травм, то ему может грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, если вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч.
За езду на самокате весом более 35 килограммов по тротуарам могут взимать штраф в размере от 3 до 3,5 тысяч рублей. За пересечение дороги на самокате или велосипеде, а также за создание помех пешеходам хотят назначить штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей.
Если водитель не выполнит законное требование сотрудника полиции остановиться, ему может грозить штраф в размере от 500 до 800 рублей. За отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителя могут оштрафовать на сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
Константин Кошкин, бывший член общественного совета при Министерстве транспорта Белгородской области, прокомментировал введение штрафов для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. В своём канале урбанист подчеркнул, что теперь штрафы для этих категорий участников дорожного движения выше, чем для водителей автомобилей, хотя статистика аварийности и смертности в ДТП выше у автотранспорта.
Но главное, что тысячи смертей и рост аварийности от машин никого не волнует, а штрафы для велосипедистов и СИМ больше, чем для водителей авто — на эту странность даже Правительство обратило внимание в отзыве на законопроект. Но депутаты на это внимания не обратили. Количество законов никак не равно их качеству.
Константин Кошкин
Недавно активист прокомментировал в своём канале и внезапные изменения на реконструируемом проспекте Ватутина.