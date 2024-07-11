«Количество законов не равно их качеству»: Кошкин — о штрафах для самокатчиков

За превышение скорости на 5-10 км/ч водителю электросамоката может грозить штраф в размере от 500 до 800 рублей. За превышение на 10-15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15-20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей. Если же водитель превысил скорость более чем на 20 км/ч, ему, возможно, придётся заплатить штраф от 4 до 5 тысяч рублей.