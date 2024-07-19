Ягода с подвохом: сколько арбуза можно съесть за раз и кому его нельзя

Диетолог рассказала, кому может быть плохо от арбуза

Лето, жара и долька арбуза в руке — картина приятная. Но бывает и так, что эта красная ягода вредит. В каких случаях арбузы лучше не есть, как его выбрать и какая оптимальная арбузная доза — обо всём мы поговорили с главным диетологом региона Галиной Панасенко.

Что произойдёт, если переесть арбуза? Кому арбузы навредят сильнее всего? Сколько можно съесть арбуза за раз? Арбуз — что в нём есть полезного? При каких болезнях полезен арбуз? Как не купить и не съесть вредный арбуз? Чего стоит остерегаться при употреблении арбуза будущим мамам и детям?

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