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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Диетолог рассказала, кому может быть плохо от арбуза

Ягода с подвохом: сколько арбуза можно съесть за раз и кому его нельзя

19 июля 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney

Диетолог рассказала, кому может быть плохо от арбуза

Лето, жара и долька арбуза в руке — картина приятная. Но бывает и так, что эта красная ягода вредит. В каких случаях арбузы лучше не есть, как его выбрать и какая оптимальная арбузная доза — обо всём мы поговорили с главным диетологом региона Галиной Панасенко.
Сюжет
Дети

Начался сезон арбузов. Эту ягоду ждут очень многие россияне, но нельзя забывать, что, кроме пользы, часто ягоды могут и нести вред. Арбуз как раз из таких — полезен он только в умеренных количествах.

Журналистка Бел.Ру поговорила с главным внештатным диетологом минздрава Белгородской области Галиной Панасенко о пользе и вреде арбузов, о том, какие ягоды опасны, а кому арбузы лучше не есть совсем.

Фото: Изображение Midjourney

Что произойдёт, если переесть арбуза?

Летом в сезон арбузов хочется есть их почти бесконечно, но это не всегда полезно. Из-за переедания этими ягодами могут возникнуть проблемы с пищеварением: ощущения распирания, газообразования, расстройства пищеварительной системы. В очень серьёзных случаях — диарея.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо есть арбузы в пределах нормы, о которой мы тоже расскажем дальше.

Фото: Изображение Midjourney

Кому арбузы навредят сильнее всего?

В первую очередь тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрит, колит, холецистит, панкреатит и другое.

Проблемы могут появиться и у людей с мочекаменной болезнью, особенно в период обострения. Диабетикам арбузы можно, но в ягоде много сахара, поэтому порции должны быть небольшими.

«В арбузе содержится достаточно много сахара. Но это не значит, что диабетикам нельзя его есть. Они должны максимально воздерживаться от большого количества потребления данной ягоды — только именно в сезон и по чуть-чуть», — говорит врач.
Фото: Изображение Midjourney

Сколько можно съесть арбуза за раз?

Некоторые любители арбузов готовы есть их килограммами за раз, это сильно превышает норму. Порция ягоды за раз — 400-500 грамм.

Этот продукт считается лёгким, но в нём содержится очень много и клетчатки, и сахара.

Фото: Изображение Midjourney

Арбуз — что в нём есть полезного?

Галина Панасенко рассказала, что арбуз может помочь активировать работу иммунной системы человека, полезен для зрения, активно помогает участвовать в метаболическом процессе, улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

За счёт высокого количества калия и магния поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

В ягоде есть витамины A, E, K, B1-B6, B9, C и бета-каротин. А также минералы: кальций, калий, магний, железо, фосфор, натрий.

«То есть, в арбузе очень много полезных веществ, которые необходимы нашему организму, причем даже в минимальной дозе», — уточняет специалист.
Фото: Изображение Midjourney

При каких болезнях полезен арбуз?

Арбуз полезен очень многим здоровым людям.

Но его можно использовать в лечебных целях тем, кто страдает от артритов, подагры, застоя желчи, нарушений перистальтики кишечника.

Фото: Изображение Midjourney

Как не купить и не съесть вредный арбуз?

В первую очередь стоит обратить внимание на место, где этот арбуз продают. Частая практика — продавать ягоды прямо из грузовиков у трассы или дороги. Такие арбузы не рекомендуется употреблять в пищу.

Даже если ягода уже сорвана, она будет втягивать в себя выхлопы и газы. Так появляется риск инфекционного заболевания — отравления.

Арбузы надо обязательно мыть, так как растёт он на земле, а через почву могут передаваться бактерии.

Также стоит обходить стороной и слишком блестящие арбузы.

«Еще обратить внимание, что он слишком искусственный, слишком блестящий. Это говорит о том, что, скорее всего, он чем-то обработан, потому что в естественной среде арбуз не может выглядеть, как на глянцевом журнале. Помимо этого, на что ещё стоит обратить внимание, чтобы арбуз опять-таки продавался не в условиях трассы и обязательно, чтобы он был не на земле. Всё-таки желательно, чтобы где-нибудь на поддонах он продавался», — обращает внимание специалист.
Фото: Изображение Midjourney

Чего стоит остерегаться при употреблении арбуза будущим мамам и детям?

В арбузе есть фолиевая кислота, которая необходима будущим мамам. Эту кислоту даже иногда называют витамином беременных.

Но вносить ягоду в рацион кормящих или беременных необходимо аккуратно. У женщины нужно исключить проблемы с почками, диабет, расстройства желудочно-кишечного тракта, гестоз. При отсутствии вышеуказанных проблем арбуз можно есть, но в умеренных количествах.

Детям тоже можно давать арбузы, начиная с возраста двух-трёх лет. Для начала порции маленькие — 50-80 грамм, со временем можно увеличивать.

Чем дальше в центр, тем больше наценка: сколько стоят арбузы в Белгороде
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#Алёна Мальцева#Продукты питания#Здоровье#Дети#Сахар#Арбуз#Питание#Пищеварение#Минералы#Витамины#Беременность
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