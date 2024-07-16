Врач рассказала, для кого употребление арбуза и дыни опасно

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Врач Вера Серёжина предупреждает, что арбузы и дыни могут негативно повлиять на здоровье людей. Однако касается это только тех, у кого выявлены определённые заболевания.
Чтобы уменьшить негативное влияние на организм, она рекомендует с осторожностью употреблять арбузы и дыни тем, кто страдает от сахарного диабета и ожирения, а также имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Кроме того, беременным женщинам следует с осторожностью есть арбузы и дыни из-за мочегонного эффекта. Однако при умеренном употреблении эти фрукты могут помочь уменьшить отёки и снизить изжогу.