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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Арбузы и дыни

Врач рассказала, для кого употребление арбуза и дыни опасно

16 июля 2024, 14:01
Фото: 1MI
Арбузы и дыни
Медик рекомендует осторожно употреблять арбузы и дыни людям с с определёнными заболеваниями и беременным женщинам. Подробнее о вреде рассказали журналисты УтроNews.

Врач Вера Серёжина предупреждает, что арбузы и дыни могут негативно повлиять на здоровье людей. Однако касается это только тех, у кого выявлены определённые заболевания.

Чтобы уменьшить негативное влияние на организм, она рекомендует с осторожностью употреблять арбузы и дыни тем, кто страдает от сахарного диабета и ожирения, а также имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, беременным женщинам следует с осторожностью есть арбузы и дыни из-за мочегонного эффекта. Однако при умеренном употреблении эти фрукты могут помочь уменьшить отёки и снизить изжогу.

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#Александра Склярова#Общество#Арбуз#Дыня
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