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Прокуратура проверит информацию о якобы торговле арбузами на парковке в Белгороде

Прокуратура проверит информацию о якобы торговле арбузами на парковке в Белгороде

7 сентября 2023, 15:06
Фото: 1MI
Проверку прокуратура начала из-за публикаций в СМИ. Как сообщили Бел.Ру в пресс-службе надзорного ведомства, об итогах сообщат позднее.

В прокуратуре Бел.Ру сообщили, что проведут проверку по информации о якобы торговле арбузами на парковке рядом с рынком «Восход» в Белгороде. Проверку в прокуратуре начали из-за публикаций СМИ. О её результатах сообщат позже.

Ранее белгородка пожаловалась в Сети на фуру, водитель которой перегородил парковочный карман возле рынка «Восход». Чуть позже в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, что к человеку, который якобы прямо на парковке торговал арбузами, подходил поговорить человек, похожий на заместителя мэра по экономике Белгорода Игоря Григоренко. Тот вежливо поговорил с людьми и уехал.

В мэрии Белгорода Бел.Ру ответили, что чиновник и правда выезжал на место и объяснял, что торговать можно только в установленных для этого местах. Однако проверку в администрации решили не проводить «из-за отсутствия полномочий на муниципальный контроль в торговой деятельности». В горадминистрации также добавили, что на момент выезда информация о торговле из фуры не подтвердилась.

Выгружали товар: в мэрии Белгорода рассказали о фуре с арбузами возле рынка «Восход»
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