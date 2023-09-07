Прокуратура проверит информацию о якобы торговле арбузами на парковке в Белгороде

В мэрии Белгорода Бел.Ру ответили, что чиновник и правда выезжал на место и объяснял, что торговать можно только в установленных для этого местах. Однако проверку в администрации решили не проводить «из-за отсутствия полномочий на муниципальный контроль в торговой деятельности». В горадминистрации также добавили, что на момент выезда информация о торговле из фуры не подтвердилась.